【創造奇蹟】遊泰遭狠夫擁吻再推落懸崖　癱瘓孕婦3年後奇蹟站立走路

▲ 癱瘓孕婦3年後奇蹟站立走路。

2019年泰國發生一宗孕婦墮崖事件，來自中國江蘇的33歲丈夫疑為侵吞巨額財產，將懷孕3個月的王姓妻子推下34米高的懸崖。王女士全身重傷骨折，最終被迫流產，醫生亦曾指王女士或終身癱瘓。所幸經過3年康復治療，王女士最終能再次站起來，她揚言要創造第二次奇蹟。

綜合內媒報道，在被推下34米高懸崖後奇蹟生還的王女士，當時全身17處骨折，打了100多根鋼釘，曾被醫生告知有可能終生癱瘓。雖然當時能保住胎兒，但因為用藥治療令胎兒發育異常，最終在懷孕5個半月時引產。

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近日王女士在微博更新近況，她表示自己3年來一直沒有放棄，持續進行醫療康復和手術，像一個嬰兒一樣重新學習拉伸和各種動作，過程痛苦，而且非常磨練心智。

▲ 王女士如今可以站立走路。（微博影片截圖）

她表示，自己對生活仍充滿希望，如今可以站立走路，

我相信奇蹟是可以創造的，既然可以創造一次奇蹟，也可以創造第二次奇蹟。

事發於2019年6月9日，當時32歲、懷孕3個月的王女士，與丈夫到泰國烏汶府Pha Taem國家公園遊玩時，王女士突從34米高的懸崖墮下，導致身體多處骨折。王女士最初謊稱自己意外失足所致。

不過，王女士在醫院看到丈夫第一句就問他「你為甚麼要這樣對我？」，令警方起疑暗中調查事件，假裝相信丈夫的口供，私底下再問妻子才揭露真相。原來，王女士是遭丈夫狠心推落懸崖，為的是侵吞巨額財產。

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而王女士亦表示，因為丈夫在醫院內一直威脅她，若說出真相就會將她殺人滅口，她擔心自己和胎兒的安危，所以當時告訴警方是暈倒才墮崖。後來她還透露，丈夫在推她下崖前，先抱著親了她一下，然後狠狠地說「去死吧」。

調查還發現，丈夫早在案發前幫妻子買好保險，受益人就是他自己。案發後丈夫向法院申請離婚，要求平分財產，還威脅對方不准報警；甚至王女士的奶奶還辱罵「你又沒死，為甚麼報警？」

案件在2020年3月於泰國法院一審，判俞姓丈夫蓄意謀殺罪成，判囚終身。惟在2021年二審判定，丈夫是一時衝動，並非提前謀劃實施謀殺，因而改為監禁10年。

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責任編輯︰王明芳