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【殺校潮】長洲錦江小學恐停辦街坊感可惜　小五女生：師生關係佳不擬轉校

社會 16:58 2023/04/05

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

小學近年實行小班教學。(黃建輝攝)

學齡人口出現結構性下降，中華基督教會長洲堂錦江小學收生不足，獲教育局通知新學年未獲批開辦小一，將與局方商討方案。有該校學生指，該學校課外活動多，師生、同學之間關係良好，故無意轉校；亦有長洲居民對於學校有機會被「殺校」感到可惜。

錦江小學實行小班教學，據小學概覽，該校1至6年級，每級只有1班。現時學校正值清明、復活節長假期，錦江小學5年級生郭同學表示，學校課外活動多，提供了籃球及跳繩訓練，提及曾代表學校參加校際籃球比賽。她又說，自己與老師及同學關係不錯，雖然學校有機會停辦，但她亦不打算轉校，會繼續就讀該校直至完成小學課程。

小五學生郭同學表示無意轉校。(黃建輝攝)

就錦江小學陷入「殺校」危機，長洲街坊蕭先生表示感到可惜，指錦江小學位於山頂，大部分學生為附近居民，若他們不報讀該校，就會出現收生不足的情況，但大部分家長寧願安排子女到港島區就讀小學及幼稚園，稱「可能感覺上長洲學校的水準不夠」。

長洲居民方小姐則形容，在比例上較多長洲居民安排子女入讀區內另外2間小學，但錦江小學整體成績亦不錯，認為問題在於出生率低，大部分人不願生育，故學校難以繼續辦學，形容殺校情況是「人為」。不過，她指區內小學數量「完全足夠」，估計足以應付現今出生人口，對殺校感到不太可惜。

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記者：梁凱婷

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