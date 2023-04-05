【殺校潮】長洲錦江小學早現收生危機　小五女生：師生關係佳不擬轉校

▲ 小學近年實行小班教學。(黃建輝攝)

學生人口下降，位於長洲山頂的中華基督教會長洲堂錦江小學收生不足，獲教育局通知新學年未獲批開辦小一，將與局方商討方案。有該校學生指，該學校課外活動多，師生、同學之間關係良好，故無意轉校；亦有長洲居民對於學校有機會被「殺校」感到可惜。

學校報告披露收生危機 跨區就讀小學人數漸多

現時學校正值清明、復活節長假期，記者今日（5日）到場視察，錦江小學聳立在長洲山頂道西1號，鄰近天福亭，周遭綠樹圍繞，距離碼頭逾15分鐘路程，當中需途經多條大斜路及數百石級，比長洲另外兩間小學位置較偏遠。

翻查該校周年報告，上學年只有12名小一生，最新一份的「2020至23年度學校發展計劃」分析學校危機，更直指「島上跨區就讀小學人數漸多，增加本校收生壓力」;對上一份2017至20年度計劃書亦指，島上家長較喜愛區外小學，「尤以中西區小學為家長最愛，使長洲區內入讀小學人數大減，影響小一收生情況」；新一份計劃書同時分析學校發展契機，指「學生人數減少，有利推行合作學習，提升學與教效能」。據立法會議員朱國強指，該校新學年已透過自行收生或統一派位接獲15人報名，僅距離教育局要求16人「開班線」相差1人。詳情即看：【下一頁】

▲ 小五學生郭同學表示無意轉校。(黃建輝攝)

錦江小學5年級生郭同學表示，學校課外活動多，提供籃球及跳繩訓練，她曾代表學校參加校際籃球比賽。她又說，自己與老師及同學關係不錯，雖然學校有機會停辦，但她亦不打算轉校，會繼續就讀該校直至完成小學課程。

就錦江小學陷入「殺校」危機，長洲街坊蕭先生表示感到可惜，指錦江小學位於山頂，大部分學生為附近居民，若他們不報讀該校，就會出現收生不足的情況，但大部分家長寧願安排子女到港島區就讀小學及幼稚園，稱「可能感覺上長洲學校的水準不夠」。

長洲居民方小姐則形容，在比例上較多長洲居民安排子女入讀區內另外2間小學，但錦江小學整體成績亦不錯，認為問題在於出生率低，大部分人不願生育，故學校難以繼續辦學，形容殺校情況是「人為」。不過，她指區內小學數量「完全足夠」，估計足以應付現今出生人口，對殺校感到不太可惜。

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記者：梁凱婷