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【食用安全】男子長期吃柿生5cm胃結石　醫生教連續2周飲一物成功化解

醫生診症室 16:36 2023/04/05

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

男子長期吃柿生5cm胃結石，醫生教連續2周飲一物竟成功化解。

喜歡食柿人士要注意了！原來一旦攝取過量，恐對身體造成禍害！台灣一名60多歲的男子，因為牙齒不太好，卻喜愛吃柿，於是許多時未有細嚼下，便將柿吞下肚。豈料，長期下來，因肚痛，入院檢查時，竟發現體內原來有一粒5厘米大的黑色胃結石。醫生其後建議他連續飲2星期的可樂，至再覆診時，胃結石真的變白又變軟，再通過胃鏡手術，成功將胃結石除去。

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台灣安南醫院副院長許秉毅在節目《健康2.0》中進一步解釋有關以可樂治療的原理，指出可樂有碳酸成分，而柿子則富含單寧酸，容易跟蛋白質形成黏稠的東西，把纖維黏在一起，此時碳酸的作用便是將它們分解掉。因此男患者只需要連續飲2星期的可樂，至覆診時，他體內的黑結石已變得又白又軟。許秉毅其後再通過胃鏡，前後花了1個多小時左右，便成功將胃結石除去。

許秉毅解釋，胃腸結石的主要原因在於吃很高纖的食物，沒有咬斷就吞下去，到了胃或腸子就慢慢糾結在一起， 越積越多形成結石。所以吃柿子時，一定要把纖維咬斷或將柿子切塊，同時也可以喝一點可樂，避免纖維凝集產生結石。不過並非所有人都適用可樂治療胃結石，還須聽從醫生的指示，以免過度飲用而胃穿孔。

結石風險

本港腸胃及肝臟科專科醫生吳昊接受TOPick訪問時表示，因為柿是較難消化的食物，可於胃部形成結石。

他續指，結石是由植物纖維引起，若胃部運作較緩慢，或有胃潰瘍、發炎、感染幽門螺旋菌，均有機會令柿的植物纖維在胃部纏繞在一起，繼而形成結石。事實上，上述情況在香港並不常見，但若進食過量或經常吃柿，也會增加生柿結石的機會。若攝取的纖維較粗，例如進食過多芹菜、布冧、桃駁李、西梅，也較易發生此情況。

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責任編輯：羅嘉欣

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