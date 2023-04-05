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【輸入外勞】顏汶羽倡制定「短缺勞工清單」　學者：適量輸入外勞有助香港整體發展

社會 16:28 2023/04/05

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

本港建造業某些工種面臨人力短缺狀況。（陳靜儀攝）

行政長官李家超昨日（4日）表示，關注建造業及運輸業人手不足問題，明白要保障本地勞工權益，但若推動多項政策後，本地勞工仍然供應不足便需要短期填補，指政策局最遲於今年中交代具體策略。民建聯立法會議員顏汶羽今日（5日）在電台節目上建議，應憑審計署的「人力資源報告」去制定「短缺勞工清單」，讓業界清楚知悉不同工種的實際短缺情況。

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顏汶羽指，希望政府完成人力資源推算後，有針對性地進行本地培訓，在大專院校的學額、學系應該就香港人力資源狀況需要去進行調整。在實行過以上措施後，若還存在人手短缺問題，再去研究輸入外勞以補充短期人手不足的狀況。他建議，在政府完成人力資源報告後，勞顧會再根據此份報告制定「短缺勞工清單」，其中列明不同工種人力短缺的狀況，每年進行調查並更新；再由勞工處參照清單推行「短缺勞工就業計劃」。顏汶羽建議，計劃時間應不多於6個月每月獲得3千元津貼，以行業工資中位數優先聘請本地勞工，若半年後仍未能聘請足夠人手，企業便可以輸入外勞。

嶺南大學副校長、比較政策學講座教授莫家豪在節目同意民建聯提出的相關計劃，認為工種培訓不太難的話，可吸引更多人工作。莫家豪指部分行業如醫護，護理等的人手都十分短缺，同時因為大量港人移民做成人口短缺，輸入外勞都是一件好事。

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記者：解青羽

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