【播錯國歌】霍啟剛︰未有計劃辭冰協榮譽會長　期望冰協改善企業管治

▲ 霍啟剛發聲明指，目前未有計劃辭去冰協榮譽會長職務。（資料圖片）

港協暨奧委員啟動暫停冰協會員資格程序，有指港協暨奧委會副會長霍啟剛有意辭任冰協榮譽會長，霍啟剛今凌晨發聲明指，目前未有計劃辭去冰協榮譽會長職務，期望冰協執委會在今個月內全力配合港協要求，積極溝通以改善會內企業管理。

霍啟剛指，在2020年1月以團長身份率領中國香港代表隊參加洛桑冬季青年奧運會，其後隨即獲邀擔任冰協榮譽會長，「一般而言，榮譽職務成員不屬於執委會成員，不會直接參與實際會務工作。」他表示，無論是否擔任冰協榮譽會長，均不影響他對香港冰雪運動，包括冰球運動發展的關心及支持。

將確保運動員比賽及活動不受影響

霍啟剛昨晚在社交媒體上表示，支持港協啟動暫停冰協會員資格的相關程序，他形容，事發至今已超過一個月，期間冰協未有及時全面交代事件，甚至在港協多次聯絡冰協管理層，要求會面時，不予正面回覆，情況並不理想，過程中暴露出該會的企業管治問題。

他稱，若未來因會員資格而影響冰協的撥款資助，作為立法會議員及港協暨奧委會副會長，「我將會確保運動員的日常比賽及活動不受影響，冰球運動仍能有序、健康地發展。」

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責任編輯：關景騰