【職場奇聞】任洗碗工卻獲千萬Benz接送　富媽媽剖白為一原因辛勤打工

▲ 內地一名婦人任洗碗工，獲千萬Benz接送，背後原因引起熱議。

洗碗清潔工可是說厭惡工作，辛苦又耗體力，有錢也未必請到人。內地四川有名大媽在飯店任職洗碗工，獲老闆及同事讚賞工作態度。有次老闆發現她竟獲千萬Benz接送，了解下才知道她不為賺錢打工，驚訝她的真正身分及工作目的。

洗碗工坐Benz返工

綜合內地網媒報道，4月1日網上流傳一段影片引起熱議，四川一名大媽在飯店做洗碗工，她身穿粉紅色橫間Polo Tee，穿有黑色圍裙、水鞋、防水手袖，紮起頭髮，一身簡樸的洗碗工作裝扮。引起討論的是她返工所乘的車輛，從影片所見，大媽乘坐一輛估計價值上千萬的豪車Benz，由一名女生擔任司機，大媽下車後直接快步朝向飯店走去，準備開工。

▲ 富貴媽媽獲女兒車返工。（影片截圖）

據悉，該大媽其實是位富媽媽，Benz司機是她的女兒。女兒學成歸來之後，在社會上工作事件有成，實現了財富自由，說服母親提早退休。

為打發時間工作

可是，富媽媽退休在家中無所事事，曾經聽從女兒建議，嘗試找些興趣，不過她終日鬱鬱寡歡，她自知不能完全停下來，總想找工作做。於是，富媽媽為了打發時間，決定做洗碗工。

到酒店工作確實不是為了賺錢，只是在家太無聊，而且一天不洗碗就會渾身難受。

最新影片︰

女兒無奈讓步，讓媽媽工作，不過她會每天接送媽媽上下班，減少舟車勞頓。媽媽見女兒如此孝順感到心甜及欣慰，工作更是充滿幹勁。

飯店老闆表示，看著大媽由豪車接送上下班，起初一度懷疑她能否做好工作，然而經過一段時間的觀察，發現她工作優秀，同事也紛紛大讚她平易近人，想不到如此有錢的她一點架子也沒有。

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責任編輯︰王明芳