過去3個財政年度1665名公務員被紀律懲處　哪個部門最多人違紀？

▲ 在過去3個財政年度，共有542名公務員因為干犯嚴重不當行為或被裁定干犯刑事罪行而被正式紀律懲處。（資料圖片）

公務員表現一直備受關注，立法會議員蘇長榮便趁財委會舉行特別財會前，透過書面問題查問過去3個財政年度，公務員的紀律懲處情況。

過去3個財政年度，有多少公務員被紀律懲處？而最多公務員被紀律懲處的部門是哪一個呢？

公務員事務局回覆指，過去3個財政年度(截至2022年12月31日)，共有542名公務員因干犯嚴重不當行為或被裁定干犯刑事罪行而被正式紀律懲處；另有1123人因干犯性質較為輕微的不當行為而被簡易紀律懲處。

正式紀律懲處包括免職降級、嚴厲譴責、譴責、罰款等；簡易紀律懲處包括口頭警告、書面警告和訓誡。

警隊最多公務員被紀律懲處？

根據局方提供的數據，過去3個財政年度，被紀律懲處人數最多的是警隊。其中，2020/21年度，有42人被正式紀律懲處，有109人被簡易紀律懲處；在2021/22年度，44人被正式紀律懲處，73人被簡易紀律懲處；2022/23年度，截至2022年12月31日，71人被正式紀律懲處，148人被簡易紀律懲處。

而郵政署遭紀律懲處人數僅次警隊。2020/21年度，8人被正式紀律懲處，54人被簡易紀律懲處；2021/22年度，18人被正式紀律懲處，60人被簡易紀律懲處；2022/23年度，截至2022年12月31日，有17人被正式紀律懲處，37人被簡易紀律懲處。

較多被紀律懲處的部門，還有懲教署，2020/21年度，8人被正式紀律懲處，30人被簡易紀律懲處；2021/22年度，11人被正式紀律懲處，34人被簡易紀律懲處；2022/23年度，截至2022年12月31日，12人被正式紀律懲處，32人被簡易紀律懲處。

同樣不少人被紀律懲處的，有食物環境衞生署，在2020/21年度，有27人被正式紀律懲處，有17人被簡易紀律懲處；在2021/22年度，有29人被正式紀律懲處，有31人被簡易紀律懲處；在2022/23年度，截至2022年12月31日，有25人被正式紀律懲處，有20人被簡易紀律懲處。

警隊人數及空缺同稱冠

不過，警隊的人數同時亦冠絕各部門。截至2022年11月30日，香港警務處31306人；食物環境衞生署10575人；懲教署是6464人；郵政署4215人。

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