【罕見意外】踩單車途中蜜蜂飛入口　男子過敏性休克留醫29日後不治

▲ 踩單車途中蜜蜂飛入口，男子過敏性休克留醫28天後不治。

巴西近日發生一宗罕見意外，一名男子在踩單車期間，不慎吞下一隻蜜蜂，卡在喉嚨深處，結果導致過敏性休克，送院29天後不治離世。

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根據巴西傳媒報道，43歲的賽艇運動員雷斯（Waldonilton de Andrade Reis）於3月2日在蓬塔內格拉（Ponta Negra）踩單車期間，一隻蜜蜂突然飛進他的嘴巴，並卡在喉嚨深處，導致他出現嚴重的過敏性休克症狀。

但由於事發地點偏遠，附近亦沒有醫療機構和急救設備，救護車在事發後20分鐘才抵達現場，並將雷斯送往8公里遠的醫院搶救，可惜他的情況迅速惡化，留醫29天後，最終在3月30日離世。

雷斯離世後，他的家人控訴事發地點醫療資源不足，導致雷斯未能在第一時間獲得救助，他們呼籲政府加強醫療設備，避免再次發生同類型悲劇。

過敏性休克可致命

過敏性休克是一種嚴重的全身過敏反應，本港過敏科醫學會曾分享案例，一名患者因被昆蟲咬傷後出現頭暈、嘔吐，甚至失去意識，需要插管及入住深切治療部，及後被診斷為對紅火蟻過敏性休克。

兒童免疫及傳染病科專科醫生何學工曾指出，過敏性休克患者在接觸致敏原數秒至數分鐘內發病，導致血壓急速下降，患者可能呼吸困難，甚至失去知覺，如發病時未能得到適切治療，嚴重可以致命。

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責任編輯：羅嘉欣