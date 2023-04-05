【復活節好去處】D•PARK春日放電嘉年華開鑼　全新8000呎童心樂園玩VR彈床槍戰

▲ 全新8千呎CHILDLIKE童心樂園進駐D•PARK。

復活節將至，家長又要煩惱帶小朋友去邊度玩，D‧Park愉景新城聯同本地插畫家Johnee帶來春日放電嘉年華，並有「白紙復活節市集」，可與插畫家一同製作「他媽哥池嘔兔機」，並有3大新店及人氣食肆加盟，為小朋友提供新的放電好去處。

D‧Park春日放電嘉年華帶來白紙復活節市集，聯同本地插畫家Johnee一起製作復活節「他媽哥池嘔兔機」，大家可以出題給Johnee即場畫各行各業的嘔兔明信片，作為特別留念。

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3大新店及人氣食肆登場，包括全新8000呎CHILDLIKE童心樂園首次進駐，將於4月中旬開幕，帶來全港首個 Uniqlo x 角落生物款式T恤Mix & Match造型攝影館、水上漂流、VR 跳彈床、充氣彈床及WAR GAME，絕對是放電好地方。

此外，D‧Park亦將於節日期間獨家推出復活兔限定阿波蘿乳酪雪糕，藉以慶祝阿波蘿 D•PARK 分店新開；至於人氣新店「丼丼屋×鳥開」作為新界區首間分店，亦會供應多款於日本大受歡迎的必嚐丼物「鳥開丼物」系列，當中更包括獲獎名物「名古屋鳥開親子丼」。

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D•PARK春日放電嘉年華

日期：2023年3月31日 – 5月4日

香港獨家《白紙市集 x Johnee Lau - 怎麼可以嘔兔兔》復活節市集

日期：2023年4月5 - 10日

時間：1pm - 8pm

地點 : 荃灣D‧PARK L1中庭

全港商場首個JUST CLIMB 兒童及青少年攀石牆及恆常班

日期：逢星期五、六及日

歲數組別：4-6歲 及 7-11歲

時間：10am – 8pm (每節1小時，共8節)

地點 : 荃灣D‧PARK L1

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責任編輯︰林愛娜