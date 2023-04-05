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【日偏食】本月20日將出現日偏食　太空館：到九龍東或港島東觀測更佳

社會 17:00 2023/04/05

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

（香港太空館網頁截圖）

香港太空館今（5日）表示，本月20日接近中午時分，將發生一次日偏食，歷時大約40分鐘，全港多區都可以觀測得到，有意觀測的市民可優先考慮前往九龍東或港島東等地區。

太空館指，是次日食在香港最多只能看到食分約0.02至0.03的日偏食，即在食甚時，太陽直徑的百2至3%會被月球遮擋，而日偏食會在接近中午發生，以尖沙咀為例，日食於下午12時34分開始，到12時55分達到食甚，即視覺上月球與太陽兩者中心最接近的一刻，亦是食分最大的時刻，到1時16分，月球會完全離開太陽表面，日偏食結束。

太空館續表示，全港多區都可以觀測這次日偏食，不過在本港東南部的日食食分較大，日食時間亦較長，有意觀測的市民可優先考慮前往九龍東或港島東等地區。另外，由於食分較少，觀測者可能需要使用望遠鏡才觀測到是次日食，太空館提醒市民觀測日食時，必須使用專門的太陽濾光設備，切勿直接或使用不當方法觀看太陽，館方屆時也將直播日偏食發生時的太陽影像，市民可通過香港太空館的網上頻道觀賞。如欲了解更多是次天象，包括日食在不同地區出現和結束的時間等，瀏覽香港太空館網頁

日食在不同地區出現和結束的時間。（太空館網站截圖）

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責任編輯：黃小冰

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