【烈火青春】情慾戲過激當年幾乎禁映　張國榮葉童纏綿戲41年後破禁重生

▲ 張國榮與葉童綻放青春。

由湯鎮業、夏文汐、張國榮及葉童於1982年共同演出的《烈火青春》，由香港電影新浪潮導演譚家明執導，當年因意識大膽，幾乎被視為禁片。

41年後，在張國榮離世20周年，譚家明重新剪輯，以更完美的4K修復版本呈現觀眾眼前，重溫戲中兩對男女的青春殘酷，愛慾橫流，80年代放浪，今日不止不過時，更讓人倍添懷念。

▲ 《烈火青春》借喻烏托邦。

《烈火青春》講富家子弟 Lous（張國榮飾）與來自台灣的模特兒Tomato（葉童飾） 一見鐘情，二人打得火熱。而從日本留學的 Kathy（夏文汐飾）則和救生員 Pong （湯鎮業 飾）墮入愛河。

兩對好朋友敢愛敢恨，卻又無所事事，張國榮一句對白：「社會，我地咪社會囉」盡展肆無忌憚的青春夢幻，可是甜蜜及歡樂，愉悅背後危機暗湧。四人意外捲入國際性的赤軍行動中，理想和未來都斷送在現實的鬥爭和政治洪流中。

▲ 湯鎮業夏文汐的電車親熱戲，至今仍十分激。

開啟二度送審先河

當年電影被評為大膽衝破道德禁忌之作，主要因為湯鎮業、夏文汐、張國榮及葉童各有兩場大膽性愛場面。

當中，最為人談論是湯鎮業和葉童在電車上的當眾親熱戲，當時上映期間布政司（即政務司司長）因接獲教育界抗議意識不良而下令停映，需發回重檢，開啟了電影二度送審的先河，最終片商刪剪了約150至250尺有關性愛及暴力的鏡頭後，方可於1982年11月26日公映。

▲ 電車戲成為經典。

重新剪輯結局寓意

編劇之一陳冠中接受訪問時表示當時許多大膽的鏡頭都被剪掉，而電影和沖印公司在後來結業時也連隨拍攝底片一併消失，電影後來獲第2屆香港電影金像獎9項提名，更是張國榮首部被提名金像獎影帝作品。在2005年，更獲香港金像獎協會票選為「最佳華語100部」之一。

譚家明今次重新整理和剪輯，除畫質大幅度提升，並加入不少未曝光鏡頭，譬如開場時湯鎮業在公屋跟家人及鄰舍的相處，跟張國榮的中產家庭更成對比。

▲ 張國榮代表了失落一代。

而在最後一幕，同時強調張國榮葉童在赤軍事件後，坐在小郵艇繼續展開青春飄流，追尋新的夢想，永無盡頭，比起之前的結局更有寓意。

至於兩場當時備受談論的情慾戲，在新版本中也加入了更多的唯美鏡頭，4位主角的花樣年華，盡情綻放，固然令人懷念，更是難忘昔日有型的香港面貌。

最新影片推介：馬國明專訪