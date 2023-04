【周末好去處】花見大館繁花滿開　市集賞花卉植物嘗本土農產

▲ 「花見大館 2023」由即日起至 4 月 10 日,第三年於大館檢閱廣場舉行。(張頌婷攝)

自東涌櫻花盛放後,港人趁着春天降臨,到處賞花打卡。前往公園或郊區以外,中環大館亦有大量花卉綻放中。年度盛事「花見大館2023」現正舉行,檢閱廣場化身成花海市集,身在鬧市都感受到陣陣春暖花開的氣息。

「花見大館2023」由即日起至4月10日,第三年回歸大館檢閱廣場。大館從今日起繁花盛放,舉行為期一星期的大型年度花藝主題市集,為這個熱門景點及歷史建築增添一點春日氣氛。

融入可持續元素

今次市集並非只純粹將花卉展出,更糅合可持續發展及環保元素。門外兩座用上8,463個膠樽循環再造而成的發光花卉裝置,吊着一朵朵鮮花,是最吸睛的打卡位。而包圍着市集亦有大量不同品種的花叢,猶如一個私人花園。

攤位由100%升級回收塑膠板、認證木材及金屬架製成,超過95%在設計時已計劃以升級改造的方式重用,市集完結後,將會回收並製作成一件件家具,送給有需要人士,減少浪費及碳足迹,同時能幫助社會弱勢社群。

▲ 攤位以回收或環保物料製成,將活動產生的一次性裝置和設備浪費大減近 90%。(張頌婷攝)

今年的活動更特別以本地種植花卉取代進口鮮花,減低進口花卉因冷藏與長途運輸製造成碳排放,並可感受到本地花農的心血及本地花卉的獨特性。市集後所有仍然盛開的剩餘花卉及植物,不會被直送堆填區,將會送贈本地慈善團體,並安排公眾於市集完結後領取。

特色花卉植物品牌

市集中共有精心挑選的18個本地品牌,提供一系列花藝、植物園藝、生活好物、本地農產、餐飲輕食及工作坊體驗。花藝品牌包括Flower Flows in You、給女孩一朵花、Nao Florist及FLORISTRY by ART OF LIVING,從花店、鮮花至每周鮮花直送服務一應俱全。

喜歡植物園藝的話,不少檔攤都有特色的盆栽。例如在森林和圓嘢,本來是製作羊毛小花盆起家,後來引入不同品種的多肉及塊根植物,主理人更有心地將植物先在工作室栽種幾個月至一年時間才出售,讓本來在外地溫室成長的植物適應香港環境,更為客人提供售後服務及教育。

ROOT本身為家居、商場等作大型園藝設計,今次首試將不同品種如仙人掌、空氣草及虎尾蘭等拼配,形成充滿禪意的盆景。而花.簇就主打日式染布工藝花,用不同材質的布藝製作成花朵,而且永不凋謝,工藝精湛美麗。

本地農產滋味

市集中亦有一系列食品,餘果香港與本地農夫合作,利用本地偏遠鄉村果農的生果,或冷門及剩餘的本地果產,製作成一系列特色發酵茶,包括咖啡皮原生蜜茶、山檸柑焙茶等,全是自家製作。

▲ 餘果香港以本地偏遠鄉村果農的偏門生果,自家發酵製成茶飲,口味獨特。(張頌婷攝)

還有每年大受歡迎的本地種植,則是以本地農作物為主角的食農創新品牌,從本地農場搜羅當造食材,製成醬料、飲品等。市集後方設有飲食區,有22 Ships西班牙美食及日式咖啡店Between Coffee的流行小食。

本土生活精品

本地生活小物亦有很多選擇,Tiny Island的精品融合本地文化,更請來工匠以傳統手法創作,例如絲印、舊式印刷等,傳達地道社區情懷。SOULMATTE的植物皮手袋,原材料主要來自墨西哥的有機仙人掌素皮,取代動物皮革。

還有在上水植根、利用本地農作物製成日用品的日日梘;以及以竹細工文化為主旨的二回,將竹及藤織工藝連結生活,製品均百份百可降解,符合可持續發展原則。

於「花見大館2023」市集攤位累積消費滿$500或以上,即可獲得$50大館購物餐飲電子現金券,適用於大館指定商店及餐廳。市集只做一星期,每天開放,想感受繁花盛放不妨前來參觀打卡。

花見大館 2023

地址:中環荷李活道10號大館檢閱廣場

開放日期:即日起至4月10日

開放時間:3pm-8pm

記者:張頌婷