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【家居意外】跟風網上漂白水溝潔廁劑洗廁所　女子胸悶呼吸不順險喪命

健康 18:08 2023/04/05

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

跟風網上漂白水溝潔廁劑洗廁所，女子胸悶呼吸不順險喪命。

網上的教學一定不要胡亂效仿。近日，泰國一名女子跟風網上教學視頻，將漂白水混合潔廁劑清洗廁所，未料，其味道非常嗆鼻，導致她出現胸悶、呼吸不順等症狀，隨即馬上趕往醫院就醫，險些因此而喪命。

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綜合外媒報道，該名泰國女網友近日於TikTok分享自己這段驚險的經歷。她表示，看到網上教用漂白水可以除菌去污漬，便直接將漂白水倒入廁所，再加上潔廁劑一起清洗。隨後，她聞到味道相當重，還嗆鼻嗆眼睛，但她依舊忍耐了大約半小時持續在裏面清洗廁所。

結果她開始出現胸悶、呼吸不暢等症狀，於是立即前往醫院就醫。醫生表示，女子這種做法會傷害呼吸系統，若聞久了可能還會導致肺水腫、肺炎，嚴重還會危及生命，因此提醒大家千萬不要這樣做。該女子最後亦表示這個做法十分危險，所幸躲過了一劫，並呼籲網民「切記不要跟風，可能會在無意識的情況下丟掉小命。」

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責任編輯：羅嘉欣

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