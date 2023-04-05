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【大義滅親】猥瑣父偷窺鄰居人妻洗澡　兒子難忍惡行拍下罪證大義滅親

親子 17:20 2023/04/05

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

男子偷窺鄰居人妻洗澡，遭兒子揭發。（iStock圖片）

難忍父親偷窺惡行，兒子大義滅親。近日馬來西亞一名32歲父親，偷窺人妻鄰居洗澡的惡行被兒子拍攝下來，女事主收到影片後嬲爆報警，父親終被警方逮捕。

事發於4月3日，32歲的涉事父親在早上8時許，於浴室後方站在椅子上，偷窺隔離屋的人妻洗澡。受害的34歲人妻在WhatsApp收到一段影片，是鄰居兒子錄影及發送，因而揭發事件。

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人妻感到十分震驚，隨即告知丈夫，並向警方報案。當地警方表示，已逮捕疑犯，疑犯是任職工廠，他並非初犯，曾多次跟蹤及偷窺女事主，將被扣留至本月6日助查，一旦罪成，最高將被判監5年、夥款或兩者兼施。

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責任編輯︰王明芳

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