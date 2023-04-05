【十年如一日】陳慧敏新歌審視個人樂壇十年光陰　慧敏哥：多謝夕爺兜巴摑醒自己

人生中，每個十年都是一個重要的里程碑，《超級巨聲2》出身的歌手陳慧敏（慧敏哥），在4月3日34歲生日當天，宣布推出新歌《十年如一日》，作為慶祝自己出道十週年的生日禮物。

《十年如一日》由澤日生作曲、林夕填詞。提到邀請到夕爺填詞，慧敏哥感恩之餘，亦感謝對方能夠「兜巴摑醒自己」。

▲ 陳慧敏與友人合照。

感謝夕爺填詞摑醒自己

慧敏哥儘管過往嘗試在不同範疇中努力，但由於工作性質頗零碎又缺乏資金宣傳，很多時候只是徒勞而無功。

因此，她對於新歌歌詞其中一句「十年彷彿一日得我聽到我的聲線」，感受至深。

她表示：「這首歌是夕爺送給我，讓我審視自己過去的光陰，老實說，我不太滿意過去十年自己在樂壇的成績，有些停滯不前甚至原地踏步。」

她續說：「夕爺的歌詞一擊即中，就好似表達我蹉跎歲月的嗰份無力、迷茫的感覺，感激他的呢份詞，一巴掌摑醒我，而俾夕爺摑醒我，就算痛，都係覺得抵嘅！。」

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棺材本都攞埋出嚟

審視十年歲月，讓慧敏哥更感要活在當下，即使輸足十年，為夢想，仍會選擇繼續賭下去：「呢首歌入面，老實講，有好多可以打動到我嘅歌詞，好似『為昨天賭上明天』、『別要等 被自己討厭』。」

她續指：「如將我嘅歌唱事業比喻為一場賭博，可能我真係輸咗十年啦，但係我問自己，輸咗十年，繼唔繼續賭落去呢，呢一刻，我決定為我嘅夢想去付上呢個責任，所以呢單嘢我真係連棺材本都攞埋出嚟喇！」

感恩香港人沒有放棄自己

過去十年最大的得着，慧敏哥指結識到一班對自己不離不棄的朋友。她亦慶幸去年疫情最嚴重時，能夠從澳門返港，認識現時的合作夥伴，亦因為一班年輕人，讓她知道這個地方，仍有不少人喜歡舞台上的自己。

「因為香港呢個地方，香港嘅人冇放棄到我，我先可以喺今日冇放棄到自己，有勇氣去重新出發。」而她今年的生日願望，是希望新歌能夠分享給更多人知道，透過這首歌的坦白和自省，能為未來的自己，賭上一個更好的明天。

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