【吃飯禮儀】小S徐熙娣被作家列12點狠批　李文：不能把腳放在椅子上

▲ 小S又會如何「拆彈」呢？

台灣藝人徐熙娣（小S）在2005年與許雅鈞奉子成婚，現時育有三名女兒，小S不時也會於社交平台分享生活日常，女兒們也不時亮相。

日前，小S在IG上載數張自己與女兒的相片，其中一張相受到作家李文的關注，斥責小S把女兒們也教壞！

【育兒分享】小S女兒在家突脫衣爆哭 求助法師驚悉真相：被7個跟

李文批評小S

小S在IG帖文中寫道：「張艾嘉姐問我：當你把麥克風拆掉、妝拿掉…..你會變成什麼樣子？嗯⋯就這樣⋯⋯⋯」而當中的第三張相片是小S與女兒們吃飯的情況。

作家李敖的女兒李文在社交平台上發文，點出相片中的12個錯處：

又是一個台灣的藝人，媒體人，當官，公眾人物，名企業家奇醜無比的吃相來了：這次是小S吃飯禮儀怎麼那麼噁心？也把她幾個女兒也教壞了：（在自己家裡都這個德性了，去了外面不敢想像） 1. 就算在家裡吃飯也要有吃飯的樣子，不能把腳放在椅子上，不能膝蓋靠在桌子上，吃飯要坐正。對消化不好。家教有嗎？？ 2. 吃飯的時候不能用移動電話 3. 在家裡吃飯也要用標準的餐巾或餐紙 4. 用完的餐具不是一坨一坨的丟在桌子上，這個不是在夜市吃飯。（台灣90%的紙巾是很小的，質量很差，大的沒有人會買） 5. 每一個菜盤需要放一個公用的叉子或者湯匙 6. 喝湯的鍋子湯匙不能放在鍋蓋的上面 7. 自己吃的食物筷子，湯匙，用具不能放在碗和杯子盤裡面。吃完了要放在桌子上。 8. 不要用過長的用具在你的杯子裡面，特別是筷子 9. 不雅的手勢放在官方的社交媒體上面很不好，也不能讓未成年的孩子在你的旁邊看到你這種行為 10. 吃飯的時候不要弄頭髮，不要摸臉，不要弄手指，不要弄手，不要碰你身體的部分，不要抖腿，不要用牙籤，不要脫鞋（連腳跟都不能跑出來） 11. 假如桌子上已經有餐墊的話，全部大家都要用。 不要有些盤子用有些盤子不用，高低不平，也會傷害到下面木桌子。 12. 不要把湯匙，叉子，刀子，筷子等放在藤的餐墊子上面，會有細菌不好清理，也不好看。可以放在餐巾或者餐紙或者餐具小架子上面。

不少網民也支持小S，又有網民認為只有翹腳、舉中指的情況是需要改善。

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