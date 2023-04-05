【酒精熱量】假期大飲特飲慎防爆肥陷阱　營養師教計算酒精卡路里

▲ 假期大飲特飲慎防爆肥陷阱，營養師教計算酒精卡路里。

不論男女，很多上班族都習慣在下班後和同事一起到附近的酒吧喝一、兩杯酒。這不僅可以讓他們舒緩一下工作壓力，還有機會得知一些公司或同行的小道消息。

但一般情況下，下班後的飲酒份量不會太多，真正喝最多酒的時間通常是假日或假日前夕，一來不必擔心在老闆和同事面前醉酒失言；二來有充足的時間，可以輕輕鬆鬆與一群好友一起喝酒，暢所欲言。

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計算酒精卡路里

對於想要瘦身的人士，我不建議他們喝酒。酒精的熱量其實非常高，每一克酒精含有7卡路里熱量，與每克9卡路里的脂肪相差不遠。因此，一般而言，酒精含量越高的飲品，熱量也越高。

酒精所含的熱量，其實可以根據以下簡單數學程式運算：

酒精所含熱量 = 酒的份量（克）X 酒精濃度（%）X 7（卡路里/每克） （1毫升酒精約重0.8克）

飲酒的代價不僅僅是有機會醉酒，事實上它含有相當多的熱量。特別是對於想要減肥人士來說，飲酒分量需要特別留意。

一杯啤酒熱量達250卡

以啤酒為例，一大杯大約560毫升的啤酒，酒精所產生的熱量就佔了157卡路里，再加上啤酒其他成分，總熱量大約有250卡路里，差不多等於吃了一碗飯的熱量。

酒的濃度越高，含有的熱量也越高。比如說，一杯150毫升（酒精濃度約為14%）的紅酒，熱量大約有160卡路里，相當於吃了半碗飯的熱量。很多人喜歡的威士忌，約100毫升已約有215卡路里。

送酒小食是致肥陷阱

每次喝酒的分量往往是兩三杯或是更多，總熱量很容易便可以計算出來。但最大的問題是，喝酒時經常會配上一些高脂肪的小吃，例如花生、炸洋蔥圈、薯條、炸雞翼等，飲酒加上這些不算特別飽肚的食物，而且飲酒後，平常飲食規律嚴謹的人，也可能對肥膩食物變得放鬆，不知不覺地攝入600到700卡路里也不是困難，同時也佔了一個辦公室女性每天所需熱量的三分之一。

因此，如果想要瘦身成功的人士，絕對要減少飲酒。如果真的因為工作需要出席活動或應酬，那麼最好選擇一杯青檸梳打，讓心情愉悅身不醉吧！

▲ 吳耀芬（Kathy）- 認可營養師（香港營養師學會）

吳耀芬（Kathy）- 認可營養師（香港營養師學會）

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。

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