6號以德文介紹RubberBand　感動結束世界巡迴歐洲站：約定再見就會再見

▲ RubberBand世界巡迴歐洲站演唱會完滿結束。

樂隊RubberBand於2021年因送別將會遠行的香港朋友而創作出《Ciao》，同時亦於演唱會上許下約定，相約他日於大家新居再聚。2023年，RubberBand終於能夠兌現承諾，帶同《RubberBand Ciao World Tour 2023》越洋到歐洲與大家見面！

《RubberBand Ciao World Tour 2023》世界巡迴的德國柏林站，隨住主音繆浩昌（6號）的一句：「Hello Berlin！」便正式於Huxley's Neue Welt開始。唱畢開場曲《前面尚有一萬里》後，RubberBand先跟觀眾打聲招呼：「2023年3月28日，RubberBand嚟到柏林！」

【RubberBand Ciao World Tour】越洋與樂迷見面 6號連番失控淚灑台上

▲ 6號以德文介紹RubberBand。

德文介紹RubberBand

今次世界巡迴，RubberBand希望以歌曲化作手信，帶給遠在他鄉的自己人，在唱出《細街盃》後，6號引用歌曲內的歌詞：「『願望每個鄉里 今天覺得完美』呢啲係我哋送畀你哋、帶嚟柏林唱畀你哋嘅歌。呢句原來嚟柏林唱又係另一個意思，見到你哋開心跳舞，一齊舉手follow the music，我已經係好開心，我哋RubberBand好感動，多謝你哋！」

首次來到柏林舉行演唱會，6號特意學了一句德文來介紹自己：「Wir sind Rubber Band aus Hong Kong！（我哋係嚟自香港嘅RubberBand！）」他表示單是這一句足足練習了兩晚，台下即有觀眾回應道：「夠做喇！」6號聞言指「夠做」二字很有香港人的味道。

以往在炎夏聽着《小涼伴》這首歌，會有一種透心涼感覺，但如今要在只有5度的環境下唱出此歌，6號笑謂：「有史以嚟喺最凍嘅地方唱呢首歌，搞唔掂呀，阿叔搞唔掂，好凍呀！」每次演唱《假使世界原來不像你預期》時，6號直言也要強忍着淚水，特別在曼徹斯特站，自己唱出此歌時更是淚腺失控，如今來到德國站，巡唱歐洲站的旅程已完成了一半，令他們開始有種不捨的感覺。

他指要好好記着每一張到場的臉孔，好好珍惜會場內的每一位：「希望我哋可以喺不久嘅將來，就算你哋返嚟香港又好，或者我哋再次嚟到呢度，有好多種種原因有好多人未必可以返到香港，我哋再次嚟到呢度唱歌畀你哋聽，希望都可以再次見到你哋，希望可以喺呢度唱每一首我哋鍾意嘅歌。」台下觀眾亦大叫「多謝RubberBand」作回應。

▲ 世界巡迴歐洲站完滿結束。

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於Encore前，6號分別介紹演唱會的成員，更教在場的德國觀眾以廣東話說出雷柏熹的名字，原本泥鯭亦學了一句德文準備跟觀眾說，但豈料6號問到他想說甚麼時，泥鯭卻尷尬表示自己忘記了。

當響起《發現號》的音樂後，全場觀眾歡呼並進行大合唱，眼淺的6號又差點失守落淚，他說：「喺柏林呢個咁正嘅名城，承載住歷史，嘩死喇，會喊㗎喎⋯⋯」調整好情緒後他繼續表示，聽到全場大合唱時已令他十分感動，加上歌詞內一句「劃破了風衣 丟了救生衣 成全這最美歷險」，頓時令他聯想到RubberBand首次來到柏林演出，這個紀錄一定會記入歷史中。6號並分享當然創作《發現號》此歌時，自己不是很喜歡這歌：「畀當時唱片公司逼我哋去寫呢份歌詞，自己去咗遠行，返到嚟聲爛晒都要即刻錄音，我係經過好多年月、經過好多次音樂會，台下觀眾同我哋一齊唱呢首歌，我就慢慢同首歌同行、成長。頭先大家一齊唱呢首歌，我係好衷心多謝你哋。」

為柏林觀眾兩度Encore的RubberBand，在唱出最後一首歌前，6號再分享一個小故事，他指早前去到非洲津巴布韋探訪時，亦是帶着此歌到當地獻唱：「當時不知天高地厚，帶住呢首講香港瑣碎煩惱事嘅歌，去到津巴布韋派糧食時表演畀當地人聽，事後我哋先諗，點解當時會揀呢首歌呢？咁多年嚟成為咗一個遺憾，所以每次唱呢首歌，都要諗得好清楚。」6號指現時唱出此歌，是希望大家能如歌名一樣，能生活得《Easy》點。

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「說了再見 約定再見 就會再見」完滿結束

《RubberBand Ciao World Tour 2023》4月2日於荷蘭阿姆斯特丹舉行歐洲站的最後一場。由於連日來舟車勞頓，加上在柏林冷親，令6號的聲線未能發揮出最佳水準。

他在演唱《睜開眼》一曲前，於刻意將燈光調暗的舞台上表示：「我哋每次唱呢首歌都有個傳統，就係將燈光調暗。我哋一齊感受黑暗、感受難捱、感受無助，但我覺得唔需要驚，即使呢一刻我唱到把聲咁，但都有你哋同我哋一齊唱，所以跟住呢首歌，更加需要大家一齊唱。」在場觀眾即為6號打氣，更笑言這是荷蘭獨有的版本。

過去的幾年，我們因為同伴的離開而說了不少次再見，而大家亦因為去到新天地，而練習了不少次Hello。

▲ 大合照。

6號指由香港來到荷蘭，為來到新天地的觀眾，帶來了香港的手信，他說：「其實啲手信係菠蘿包嚟，一陣掉出去畀你哋。」豈料觀眾既然叫好，還指很想念菠蘿包的味道，6號聞言表示：「修正番，係音樂菠蘿包或者音樂牛腩河。」原本touching的場面，卻因為6號的爛gag而令觀眾爆笑。

每次唱出《假使世界原來不像你預期》後6號也會感動落淚，來到歐洲站的最後一場，6號發達的淚腺再次運作，他哽咽感謝每位等待RubberBand來到荷蘭的朋友，感謝每位到場的觀眾，並表示為了完滿歐洲站，特意唱出德國站沒有唱的《今天應該很高興》。

去到介紹台上眾樂手的環節時，Jason Kui 彈出《友情歲月》的音樂來伴奏，6號再次哽咽感謝一直與RubberBand同行的雷柏熹、Jason Kui及Angelita Li等。

隨着Encore的最後一首歌曲《Ciao》演唱完後，台下觀眾仍不肯離去，更全場同唱「說了再見 約定再見 就會再見」，令RubberBand再次回到舞台，6號首次唱出《你會有一天學會面對》及《你和我》，為《RubberBand Ciao World Tour 2023》歐洲站劃上圓滿句號。

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