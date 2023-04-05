【殺校潮】長洲小學收生只欠1人達標　議員斥教育局立即「開刀」做法離譜

▲ 位於長洲的中華基督教會長洲堂錦江小學，接獲教育局通知新學年獲派「0班小一」。（黃建輝攝）

殺校潮重臨，位於長洲的中華基督教會長洲堂錦江小學日前接獲教育局通知，新學年未獲准開辦小一，協助該校的教育界議員朱國強表示，學校距離教育局要求收生人數，只欠1人，認為當局立即向學校「開刀」的做法「離譜」，希望教育局酌情處理，並透露學校目前擬申請「特別視學」，或改為私營小一。

朱國強表示，昨晚（4日）跟該校校董會開會，得悉該校收生情況「不算差」，透過「小一入學統籌辦法」收生數目已達15人，包括在首階段自行收生取錄12人，次階段的統一派位亦有3人首選該校，距離教育局要求的16人只相差1人，「係咪真係需要即刻『開刀』呢？我自己都覺得有啲離譜。如果爭一個，好簡單從其他學校調過來就得。」

他指出，當局事前未有跟學校溝通，形容校方上周收到「開班信」、得知「獲派0班」後感詫異，形同被「殺校」。局方信件提供多個方案，包括申請以私營方式開辦小一班級，或與其他學校合併等，惟朱國強指，學校不知如何跟其他學校合併，感覺無從入手，

如單睇通告（信件），個個方案都係選擇，但實際上都唔係選擇，成功機會比較低。

他提出，當局可參照過往在特殊情況，行使酌情權讓學校繼續營運，又指長洲目前有3間津小，而且學位不多，「難保幾年後人口又增加，會不會學位不夠？如果不夠，是否要學生坐船出市區上學？」

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責任編輯：馮琪雅