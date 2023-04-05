【幸運眷顧】麥當勞打工仔中千萬巨獎 娶老婆買大屋歎世界年半後竟重操故業

不少打工仔都想中頭獎後立即辭職，但英國一名任職麥當勞的男子，中了130萬英磅（約1,254萬港元），卻在中巨獎後一年半重返職場，返回麥當勞原先崗位工作，他解釋，生命中有比金錢更重要的事，再次在麥當勞上班感到很開心。

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綜合外媒報道，2006年25歲男子Luke Pittard，中了樂透130萬英鎊獎金後立即辭工享受生活。他利用獎金和年長4歲女友舉辦盛大婚禮、還買了大屋，並在加那利群島度假，享受富豪生活。

但新婚後的Luke竟覺得生活毫無樂趣，發現自己很喜歡原先工作，他在麥當勞任職員工培訓師，也很掛念同事及與大家相處時光，尤其在同事們出席他在加那利群島舉辦婚禮後，他決定重返之前麥當勞工作崗位。

Luke在麥當勞工作的時薪為5.85英鎊（約56港元），每周只靠獎金獲得的利息，就已高於他的薪金，但他仍堅持工作：

生活比金錢更重要，我成為富翁前已十分喜歡這份工作，故此很開心再回來。

他的妻子亦支持丈夫重回工作崗位，認為他們過去確實都很享受麥當勞的工作，跟同事也相處得很好。多年的同事對他重返工作崗位感到驚訝，但十分歡迎他回來。

責任編輯：王明芳