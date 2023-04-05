【超人媽媽】愛女生日媽媽扮成超人接放學送驚喜　女兒竟然咁回應？

▲ 妹妹呢個生日一定好難忘。

小朋友生日，做父母都會費盡心思博仔女一笑，希望他們都有個開心的回憶。一名居於內地的媽媽，在女兒4歲生日當天，扮成女兒最喜歡的超人（ULTRAMAN）接放學，給愛女一個驚喜，但女兒的卻大潑冷水。

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據內地媒體報道，一段「超人」到幼稚園接放學的影片在網上瘋傳，片中可見一名「超人」站在幼稚園門前，張開雙手做抱抱的動作，向其中一名在校內的小妹妹示意出來，隨即引來途人圍觀拍片。

▲ 超人接放學。

後來查問得知，原來超人是小妹妹的媽媽，她希望給生日的女兒一個驚喜。她受訪時指女兒從小便十分喜歡超人（ULTRAMAN），一直都很希望表哥可以打扮成超人來幼稚園接自己放學和送禮物。然而女兒的生日正日，媽媽指表哥自己也要上學，因此她惟有親自上陣。

▲ 返到屋企繼續扮。

媽媽指決定裝扮成超人時月，內心非常糾結，但細想之下覺得衣服已經買了，加上戴上面具根本沒有人認得是她，於是她便決定瘋狂一次，鼓起勇氣為女兒圓夢。當日她一身超人裝扮走到校門前，即引來一場小騷動，老師和學生們看見她到禁不住呼歡尖叫，令面具下的她感到有點難為情。

不過媽媽一番心血，女兒卻不太領情：「媽媽，你以後不要再穿了，因為超人只有男生穿起來才帥！」但媽媽的舉動獲得網民大讚，認為她十分有勇氣，是偉大的母親。

▲ 辛苦晒，媽媽！

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責任編輯︰王明芳