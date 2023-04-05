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【盛事連連】帆船賽時隔5年復辦　黃偉綸︰盛事回歸展現本港活力

政治 18:12 2023/04/05

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

黃偉綸（中）表示，多項體育盛事陸續回歸。（黃偉綸Facebook圖片）

「2023勞力士中國海帆船賽」時隔5年復辦，財政司副司長黃偉綸今日出席啟航儀式時表示，隨着香港全面復常，多項體育盛事亦陸續回歸，全方位向全球展現的活力和多元文化，以及香港獨有優勢和機遇。

黃偉綸表示，多項體育盛事陸續回歸，除「中國海帆船賽」外，還有之前的香港馬拉松、香港國際七人欖球賽，接下來還有香港國際龍舟邀請賽、世界女排聯賽等頂級賽事。另外，今年會陸續舉辦多項大型盛事，例如首屆流行文化節、「香港美酒佳餚巡禮」等，還有各式各樣的國際會議、高峰論壇、大型展覽、文化藝術活動，將全面全方位向全球展現香港的動感、活力和多元文化，以及香港獨有優勢和機遇。

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始於1962年的「中國海帆船賽」，由香港遊艇會舉辦，是亞洲最經典離岸賽事之一，在國際帆船界亦廣受關注。參賽船隊在維港起步，需橫越南中國海，以菲律賓蘇碧灣為目的地，整個賽程長達565海里。

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責任編輯：關景騰

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