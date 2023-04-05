【搶金猖獗】本港兩日五單金鏈搶劫案　料與金價攀升有關

▲ 兩名操普通話女子今晨於馬鞍山兜搭一名老翁，街訪懷疑其企圖劫去老翁金項鍊報警。警察到場詢問後拘捕兩名女子。

本港今日（5日）再發生三單金鏈搶劫案。今早一名老翁於馬鞍山遭到兩名操普通話女子搭訕，懷疑企圖搶走前者金鍊，遭執法人員趕至現場截獲。中午時分一男子於旺角遭流鶯兜搭，遭搶現金及一條金項鍊，再有男子中午於上水遭到一對中年男女搶走金項鍊，警方正緝拿上述兩單搶劫案中的三人歸案，事主無受傷。

今晨（5日）9時半，一名老翁於馬鞍山恆安邨恆月樓對開遭到兩名操普通話女子兜搭，懷疑企圖搶去其金項鍊。有街訪見到兩名女子形跡可疑，於是報警求助。警方到場向兩名女子問話，其後將二人拘捕。她們分別姓劉(52歲)及姓方(50歲)，各自報稱賓館東主和農民，有人承認與本月4日一宗發生在香港仔東勝道的搶金鏈案有關，警方將兩女拘捕帶走調查。消息指昨日發生於紅勘的金項鍊劫案亦與二人有關。

今日中午12時半左右，一名年約60歲男子與流鶯到山東街榮華大樓5樓一賓館進行交易，房內被對方搶去頸上一條價值1.5萬元的金鏈、5千元港幣及9千元人民幣。流鶯得手後逃去無蹤，事主致電朋友求助，對方代為報警，警方到場調查，暫未有人被捕。警方正追緝一名年約30歲女子，身高約1.5米、蓄黑色長髮、瘦身材、案發時身穿淺色上衣、淺綠色長褲及白色鞋。

同樣今日中午2時左右，一名男子途經馬會道26至34號對開，突然被一對中年男女從後搶走其一條約值4萬港元的金頸鏈。事主立即上前追截，惟最終被賊人逃逸，遂報案求助。執法人員接報趕至兜截賊人，惜並無發現，正翻查上址一帶閉路電視，緝拿雌雄賊歸案。事主並無受傷，在場協助人員調查。

而本港昨日亦發生至少2宗街頭劫案，上午9時25分紅磡蕪湖街一名姓高（89歲）老翁被操普通話兩名女子兜搭提供按摩服務，老翁跟上樓時在梯間遇劫。入夜後傍晚6時許，馬鞍山一名姓郭（60歲）男士行經恆輝街亦被兩女兜搭按摩，答允後被帶到恆安街市後樓梯，被人用手抓下體，並搶走價值2.5萬元金鏈。涉案賊人均操普通話。

本港兩日內發生的5宗街頭金項鍊劫案，料與金價上漲有關。香港時間今日（5日）下午4時，現貨黃金價格重新恢復至每盎司2025.47美元，較2020年疫情大流行時高峰2075美元，只餘50美元或2.5%。

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記者：黃偉傑