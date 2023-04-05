【兩會2023】唐英年赴無錫江南大學分享　形容兩會「議程緊、任務重、要求嚴格」

▲ 唐英年今日出席「江南大講堂：家國情懷與擔當─父親唐翔千的寶貴精神遺產」分享講座。(受訪者提供)

全國政協常委唐英年和家人一起回家鄉無錫，他今日走進無錫江南大學，與700名師生，分享兩會精神及父親唐翔千的精神遺產。他形容，上月召開的兩會會議「議程緊、任務重、要求嚴格」。

唐英年今日出席由無錫江南大學、無錫市歐美同學會和上海唐君遠教育基金會聯合主辦的「江南大講堂：家國情懷與擔當─父親唐翔千的寶貴精神遺產」分享講座。他表示，上世紀80年代初期，父親唐翔千連續3屆被推選為全國政協常委。他亦非常榮幸，同樣三度獲委任為全國政協常委，上月出席了兩會會議，發揮全國政協的「雙重積極作用」，並把國家的訊息有效傳遞。

▲ 唐英年與700名無錫江南大學師生，分享兩會精神及父親唐翔千的精神遺產。(受訪者提供)

唐英年形容，上月召開的兩會會議，「議程緊、任務重、要求嚴格」。總括而言，體現了四方面的特點：（1）講政治、顧大局上體現了高度自覺；（2）參政議政上體現了高度擔當盡責；（3）積極發聲上體現了能力水平；及（4）嚴守紀律上體現了風清正氣。

此外，唐英年亦分享了父親唐翔千的家國情懷和人才觀。他指出，父親的精神遺產體現在「愛國愛港、唯實勤勉、守正創新、共享普惠、力鼎教育」5方面。

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責任編輯：區綽彥