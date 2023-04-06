【車Cam直撃】13歲少年「彈閃童」再現彌敦道　駕駛者轟懶理紅燈馬路狂奔︰遲早出事

▲ 一名少年在彌敦道馬路狂奔，非常危險，據悉他非首次跑馬路。

近日，網上流傳一段車Cam影片，有名少年在彌敦道窩打老道出現，當時行人交通燈剛轉紅燈，車輛陸續開出，該少年隨即衝出馬路狂奔，穿越車堆之間，險象環生。涉事少年並非首次在馬路做出危險行為，去年多次出現，警方亦有就此在網上登出告示，呼籲家長留意子女行為。

少年馬路狂奔與車爭路

5日（周三），本港有名車主在facebook群組「車cam L（香港群組）」發布了一段行車記錄儀拍攝的片段，影片全長14秒，發生在4月1日近下午4時，地點在彌敦道窩打老道燈位，該路段是十字路口位，非常繁忙，人多車多，當時交通燈已轉，車輛陸續開始行駛，有巴士、私家車及貨車等。

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在行人路上，一名孭着背囊、戴口罩、身穿藍衣牛仔褲、手握手機的少年，奔跑橫跨彌敦道馬路，他逆線而行，跟影片車主的車輛一度正面而行，亦有多輛汽車從他身邊擦過，其中有架車正好轉線，非常危險，該少年由慢線快速跑往快線，向着旺角方向跑。期間，幸好駕駛者發現他而將車輛減速。

多次化身馬路炸彈

影片車主表示「呢個細路有啲熟口熟面」，相信該少年不是首次成為「馬路炸彈」，他被稱作「彈閃童」，過往被不同車主拍攝到，在不同馬路出現，去年曾於龍翔道、觀塘道、彌敦道、界限街、加士居道出現，曾被交通警截停。

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馬路如虎口，行人及駕駛者都要注意交通安全。網民紛紛斥該少年行為離譜，「又係佢，遲早出事」。影片車主有感家長看管不到他，涉疏忽照顧兒童，擔心少年隨時害己害人，「如果搞單大大單串燒兼多死傷咪重大獲」。

警方曾呼籲︰家長應多留意子女

去年10月27日，香港警察在facebook專頁發帖出告示，提及留意到網上流傳多條影片，顯示有男童突然衝出繁忙的馬路上，甚至佯裝指揮交通，對其自身及其他道路使用者構成危險；並在道路巡邏時，將一名疑似片中的13歲男童截停及作出跟進。

▲ 去年10月27日，香港警察曾出告示。（圖片︰香港警察facebook）

當時警方調查得知，該男童行為來自模仿網上片段，家長們應多留意子女的上網行為並作出適時更正，以免悲劇發生。根據《道路交通條例》，任何使用道路的行人疏忽地危害其本人或他人的安全，即屬犯罪，可被罰款2,000元；而根據《簡易程序治罪條例》，任何人無合法權限或解釋，作出任何作為，因而可直接造成或可導致公眾地方、運輸或交通受損或遭受阻礙，可被罰款2,000元或監禁3個月。

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責任編輯︰王明芳