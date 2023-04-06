【賭王千金】何超蓮竇驍大婚定4.18峇里舉行　安排「3天團」親友見證展開另一階段

▲ 恭喜晒！

已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮近日一直傳出與內地男星竇驍將會拉埋天窗，有指二人已決定於4月復活節期間在峇里島舉行婚禮，無論場地選址、佈置抑或招待賓客也預備得一絲不苟，務求把婚禮籌備得盡善盡美。

消息指，婚禮在峇里一個戶外私隱度極高的地方舉行，入場時需核對身份才能入場，保安嚴密。

不過早前超蓮出席活動時被大批傳媒包圍，當時她只簡單表示「有好消息會同大家公布」，仍然封口不提。

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落實峇里出嫁 貼心安排

但是有報道指超蓮已落實4月18日假峇里出嫁，正式做人妻，而且，他們將會廣邀親朋好友出席見證其重要時刻。

貼心的他們為免一眾賓客過於舟居勞頓，更安排「3天團」，讓賓客於17號抵埗，完成婚禮後於19號乘坐飛機離開。

據知，超蓮的好姊妹鄧紫棋（G.E.M.）、王灝兒（JW）、Twins與薛凱琪等將出任姊妹團。

▲ 二人婚禮定於4.18峇里舉行。

細節行頭講究 豪花超過5千萬

而且，超蓮作為已故賭王千金，婚宴所有的細節行頭務必講究，有指她訂製了價值過百萬元的名牌手工縫製婚紗和價值過千萬的珠寶首飾。加上，他們貼心為賓客安排五星級酒店住宿及機票，保守估計整個婚禮需花費至少超過5千萬港元籌備，絕對是一場世紀婚宴。

邀佘詩曼鍾澍佳出席婚禮

另外，近日超蓮和竇驍回港更探好友佘詩曼班，當時他們更被網民拍得在大牌檔吃煲仔飯及豬骨煲，同行的還有監製鍾澍佳。

事後鍾澍佳接受傳媒訪問時已透露竇驍與超蓮大婚有邀請他與阿佘出席，但由於他們現時趕拍新劇《News新聞女王》，故未能出席。

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愛得甜蜜

超蓮與竇驍自2019年拍拖以來愛得如膠似膝，不時在網上大放「閃光彈」，除了經常孖公仔出席活動，又齊齊亮相內地綜藝節目，更認定對方是「對的人」。

雖然早前傳出二人分手消息，不過事後超蓮在微博回應，打破分手傳聞，如今二人將決定攜手到老，進入人生另一階段，恭喜恭喜！

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