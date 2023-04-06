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【回南天】將軍澳公屋走廊變水塘　街坊：每一年特備節目

健康 11:04 2023/04/06

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

將軍澳公屋走廊變水塘　街坊：每一年特備節目

踏入春季，本港天氣持續潮濕，一向屬於「潮濕重災區」的將軍澳亦不能幸免！將軍澳區街坊早前便在網上分享，於公屋走廊大堂拍攝的潮濕景象，只見窗外一片霧氣，而地下、牆身、天花亦布滿水珠。帖文曝光後，不少附近街坊笑稱，對此情況早已見怪不怪，認為是每次回南天的「特備節目」。

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【活得健康啲】李琳琳患3期大腸癌從容面對生死　感激愛妻號姜大衛貼心陪抗癌

據Facebook群組「將軍澳主場」，有網民昨日（5日）上載了2張照片，地點疑似在公屋的走廊大堂拍攝。從相片可見，大廈水氣嚴重，地面、牆身及天花均有水珠滲出，而地面更濕到有「小水塘」，稍一不慎，便有「跣」腳危機。

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相片曝光後，有不少街坊留言笑指此乃「將軍澳回南特色」、「每年特備節目」，有人則擔心地下濕滑容易「跣」腳，叮囑老人家千萬要小心，「老人家又要小心了...」。

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回南天可誘發3大呼吸道疾病

本港呼吸系統科專科醫生鄺國柱接受TOPick訪問時表示，空氣濕度高的時候，很容易令一些污染物或過敏原，比如塵蟎、花粉、病毒、細菌及霉菌等都會增加，容易誘發3大呼吸道疾病，包括過敏性支氣管肺曲霉病、霉球病及過敏性肺炎。爲此，鄺醫生亦分享了家居防霉小錦囊：

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責任編輯：羅嘉欣

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