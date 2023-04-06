【排出毒素】毒素積聚體内百病叢生 中醫推介10個排毒法兩星期見效

▲ 排出毒素對身體好。

天氣始熱，加上陽光猛烈，皮膚易長油脂粒、色斑及暗瘡等。坊間嘗云排毒對皮膚好，但究竟甚麼是「毒」？按中醫角度，「毒」為邪之漸者；外邪包括瘀血、痰濕、寒氣、食積（即過量進食而未能消化）和困熱等。若此等毒素不能及時排出體外，五臟六腑的功能便會失衡，氣血瘀滯，百病叢生。因此，排毒並非僅指毒素或減肥，而是幫助身體疏洩上述的多餘廢物。只有了解體質，配以適當食療，才能健康又有效地排毒。一連兩期，我會分享10個所有體質皆宜的方法，試行兩星期，你將感覺精神更佳、身體負擔減少了。

一、喝水契機：要多喝白開水，足夠水份能促進腎臟將毒素排出體外。每天清晨空腹喝一杯溫開水，可清洗腸胃，亦有助毒素隨尿液排出。注意喝水時勿太急，有胃病者更甚，必須緩緩地、逐少喝才能促進體液循環。

二、多吃含膳食纖維的蔬果：性平、含豐富膳食纖維的蔬果如奇異果、木瓜和蘋果等能刺激腸蠕動，亦有助糞便變軟，排便暢通，減少毒素在體內停留的時間。

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三、每周進行不少於三小時帶氧運動：帶氧運動令身體流汗，有助毒素透過汗水從皮膚排出。壓力和精神緊張也是毒素形成的原因之一。運動時大腦釋出安多酚，直接紓緩壓力，從而減少毒素。

四、每周一素：吃過多油膩或刺激性食物，會在新陳代謝中產生大量毒素，對腸胃造成極大負擔。每周茹素一天，讓腸胃休息。早餐可進食適量番薯，既飽肚又有助通便，番薯性味甘平，入脾腎經，能益氣生津，有助腸胃蠕動，改善便秘。午餐則可選吃鮮淮山炒黑木耳，淮山味甘而性平，入脾、肺、腎三經，具有健脾、補肺、固腎益精等功效；黑木耳則有消痔通便的作用。晚餐可吃雜豆炒胚芽米和鮮牛蒡番薯薯仔湯，牛蒡性溫，有健脾、開胃、通便作用，而番茄富含番茄紅素及維他命C，可預防子宮頸癌、膀胱癌、胰臟癌等，兼能排毒美顏。

五、避免熬夜：晚間是臟腑排毒的時間（晚上11時至1時是肝臟排毒；凌晨1時至3時是膽排毒；凌晨3時至5時是肺部排毒），應在上述時間熟睡，以免臟腑受損、干擾正常排毒程序。

六、多吃利水蔬果：水瓜、冬瓜、芥菜等新鮮蔬菜瓜果，屬鹼性食物，能通利小便，中和人體代謝過程中產生的酸性物質，有助身體調整到正常的平衡狀態。

七、深呼吸：肺是重要排毒器官，要強化其排毒功能，平日應保持呼吸的深度（深呼深吸），亦可預防呼吸系統疾病：包括慢性支氣管炎、哮喘、肺氣腫等，還可防治高血壓。每天早午晚三次，每次10分鐘就有效果；深呼吸還能有助減壓，緩解失眠，能有效放鬆緊張的神經，紓緩焦慮情緒。

八、多吃天然食物：加工食品往往包含不少反式脂肪、飽和脂肪等壞脂肪，以及大量鈉和糖；同時也會使用防腐劑、甜味劑、香料和染色劑等，使加工食品不易變質和增加賣相的吸引，這些人工化學品與癌症都有密切關係，不但可引起過敏反應，還會積聚體內產生毒素。因此，應該盡量避免食用加工食品，日常飲食應多吃新鮮水果和蔬菜，穀物和高纖維食物，可預防癌症及高血壓等心血管疾病。

九、定時排便：定時排出體內的毒素和垃圾，對身體非常有好處，所以要養成定時排便的習慣，早上起床時，可順時針按摩一下小腹，及飲一杯暖水，幫助排便。

十、按摩：體內淋巴液與血液循環是否通暢，直接影響身體對廢物、毒素等物質的排出速度。按摩有助淋巴系統促進廢物的排洩，改善皮膚質素。正確的按摩手法，能促進氣血運行，加速代謝，排走體內廢物。從四肢末梢朝心臟方向按摩，可以推動淋巴及血液的流動，有助促進新陳代謝和幫助脂肪燃燒，同時加速排出廢物。不妨在每天看電視時，順便做做按摩，就能輕輕鬆鬆地排毒。

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