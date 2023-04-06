【機上娛樂】長榮VS華航4月最新片目　邊間有MIRROR成員電影睇？

▲ 去旅行，機上娛樂都是不少人重點。

早前國泰航空的機上娛樂特設MIRROR影視環節，惹來鏡粉談論。至於不少港人到台灣最常選擇的長榮航空或中華航空，機上娛樂又有甚麼選擇？會否都有MIRROR的作品出現呢？現拿長榮和華航的機上電影來比較。

雖然去台灣只一個小時機程，但用來回程時間都應可以看到心水電影，而兩間航空公司機上都有不少電影選。

長榮有《過時‧過節》

在長榮的官方網站，便列出4月份多齣新戲精選，當中不乏今屆奧斯卡提名或得獎戲，如影帝班頓費沙的《鯨》、史提芬史匹堡的《法貝曼：造夢大師》；另外，早前上畫的《隱閉中年》、《人工殺姬》、《她說》都有得揀。日韓新戲就有《神探伽利略：沉默的遊行》、《嬰兒轉運站》等，選擇不少。

▲ 長榮有Edan和教主主演的電影。

華語片方面，選擇亦不少，如去年上畫紀念回歸25周年的《一樣的天空》，在今屆電影節上映的《大俠胡金銓第一部曲：先知曾經來過》都有，至於MIRROR成員呂爵安和Anson Lo主演的《過時・過節》亦有得揀。

華航有《闔家辣》

至於華航則於A350、A321neo及777機型提供多部HD高畫質電影，從官網資料，4月份重點大片是剛在香港上畫畢彼特主演的《巴比倫：聲星追夢荷里活》、姬蒂白蘭之《Tar》，另外同樣有《隱閉中年》、《人工殺姬》、《鯨》等。

▲ 華航較多荷里活大片。

亞洲及華語片方面，跟長榮不同的，就有早前妻夫木聰主演的《那個男人》，湯唯主演韓片《分手的決心》，另外還有古天樂去年上畫的的《金錢帝國：追虎摛龍》，以及呂爵安、鄭中基主演的《闔家辣》都有。

記者：eric