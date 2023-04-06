  • 27°C
香港時間 : 2023406日 (週四) 11:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【機上娛樂】長榮VS華航4月最新片目　邊間有MIRROR成員電影睇？

休閒消費 10:41 2023/04/06

分享：

分享：

熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

去旅行，機上娛樂都是不少人重點。

早前國泰航空的機上娛樂特設MIRROR影視環節，惹來鏡粉談論。至於不少港人到台灣最常選擇的長榮航空或中華航空，機上娛樂又有甚麼選擇？會否都有MIRROR的作品出現呢？現拿長榮和華航的機上電影來比較。

靚太廚房
【靚太廚房】自嘲「朱薰英」上身囉嗦又長氣　朱薰分享與萌爆仔女搞笑相處點滴

雖然去台灣只一個小時機程，但用來回程時間都應可以看到心水電影，而兩間航空公司機上都有不少電影選。

長榮有《過時‧過節》

在長榮的官方網站，便列出4月份多齣新戲精選，當中不乏今屆奧斯卡提名或得獎戲，如影帝班頓費沙的《鯨》、史提芬史匹堡的《法貝曼：造夢大師》；另外，早前上畫的《隱閉中年》、《人工殺姬》、《她說》都有得揀。日韓新戲就有《神探伽利略：沉默的遊行》、《嬰兒轉運站》等，選擇不少。

長榮有Edan和教主主演的電影。

華語片方面，選擇亦不少，如去年上畫紀念回歸25周年的《一樣的天空》，在今屆電影節上映的《大俠胡金銓第一部曲：先知曾經來過》都有，至於MIRROR成員呂爵安和Anson Lo主演的《過時・過節》亦有得揀。

華航有《闔家辣》

至於華航則於A350、A321neo及777機型提供多部HD高畫質電影，從官網資料，4月份重點大片是剛在香港上畫畢彼特主演的《巴比倫：聲星追夢荷里活》、姬蒂白蘭之《Tar》，另外同樣有《隱閉中年》、《人工殺姬》、《鯨》等。

華航較多荷里活大片。

亞洲及華語片方面，跟長榮不同的，就有早前妻夫木聰主演的《那個男人》，湯唯主演韓片《分手的決心》，另外還有古天樂去年上畫的的《金錢帝國：追虎摛龍》，以及呂爵安、鄭中基主演的《闔家辣》都有。

記者：eric

相關文章

【台灣自由行】盤點台北3大賞櫻名所　市區賞樂活夜櫻最就腳【內附詳情】
15:35 2023/02/15
【台灣自由行】盤點台北3大賞櫻名所　市區賞樂活夜櫻最就腳【內附詳情】
【日本旅遊】大阪全新Outlet 4月17日開業　首次結合Outlet及商場共251店舖【內附地址】
16:37 2023/04/03
【日本旅遊】大阪全新Outlet 4月17日開業　首次結合Outlet及商場共251店舖【內附地址】
【日本旅遊】大阪OMO關西機場酒店本周開幕　4月份一人住房價262港元起【內附連結】
12:02 2023/03/24
【日本旅遊】大阪OMO關西機場酒店本周開幕　4月份一人住房價262港元起【內附連結】

你可能感興趣

【台灣自由行】盤點台北3大賞櫻名所　市區賞樂活夜櫻最就腳【內附詳情】
15:35 2023/02/15
【台灣自由行】盤點台北3大賞櫻名所　市區賞樂活夜櫻最就腳【內附詳情】
【日本旅遊】大阪全新Outlet 4月17日開業　首次結合Outlet及商場共251店舖【內附地址】
16:37 2023/04/03
【日本旅遊】大阪全新Outlet 4月17日開業　首次結合Outlet及商場共251店舖【內附地址】
【日本旅遊】大阪OMO關西機場酒店本周開幕　4月份一人住房價262港元起【內附連結】
12:02 2023/03/24
【日本旅遊】大阪OMO關西機場酒店本周開幕　4月份一人住房價262港元起【內附連結】
旅遊資訊 台灣 Mirror 呂爵安 古天樂 湯唯 電影 長榮航空 中華航空 畢彼特

最高瀏覽

【創造奇蹟】遊泰遭狠夫擁吻再推落懸崖　癱瘓孕婦3年後奇蹟站立走路
16:55 2023/04/05
【創造奇蹟】遊泰遭狠夫擁吻再推落懸崖　癱瘓孕婦3年後奇蹟站立走路
【星二代】姚嘉妮女兒罕有曝光獲讚仙氣美女　就讀星二代熱門基督教國際學校
16:45 2023/04/05
【星二代】姚嘉妮女兒罕有曝光獲讚仙氣美女　就讀星二代熱門基督教國際學校
【遊日注意】北海道滑雪場驚見人腳挖出女屍　揭30+女遊客疑滑雪失足遭活埋2個月
13:24 2023/04/05
【遊日注意】北海道滑雪場驚見人腳挖出女屍　揭30+女遊客疑滑雪失足遭活埋2個月