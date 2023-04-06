【隱形戰隊】林子善感恩首次參與女兒學校旅行　暖男爸爸：睇佢成長真係開心感恩

▲ 「廿四孝爸爸」林子善首次參與愛女學校旅行開心又感恩。

林子善在TVB熱播劇《隱形戰隊》飾演「女女」一角演出大獲好評，尤其日前一集《隱形戰隊》講到他得悉膝頭中槍致失去左腳真相的喊戲，盡騷真演技，連同劇演員兼好友馬國明也公開大讚他可以擔大旗，看好林子善可奪最佳男配角。

其實林子善也曾認當爸後較容易喊，人變得更感性。

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【隱形戰隊】林子善一場戲喊足成個鐘 愛妻暖爸：承擔家庭是我的責任

事實子善除是名出色演員，他在家庭中的角色更是一名廿四孝好爸爸兼老公。

在昨日（4月5日）他在社交平台記錄第一次與愛女去旅行的感受，一字一句感受到對「前世情人」滿滿的愛：

❤️一家去旅行❤️

同小乖乖第一次去旅行

感恩天氣好好涼爽冇雨

佢又好乖好聽玩得開心

辛苦晒學校嘅所有安排

每一位老師嘅細心照顧

由佢出世好似條蟲仔咁

到而家識行識走帶我跑

睇佢成長真係開心感恩

喺疫情工作量真係小咗

但換來可以成日見到佢

天比（畀）呢個安排真係好好

好多事情我哋唔能改變

但心態我哋係可以控制

生活一念天堂一念地獄

絕對係自己心理面創造

我哋一齊加油健康快樂

去面對珍惜每日嘅生活

❤️❤️❤️

最新影片推介：馬國明專訪

【隱形戰隊】林子善演大量喊戲考驗情緒 監製文偉鴻點名：捧紅你

超級愛妻號

此外，剛過去的周一（4月3日）是林子善與太太董佩欣結婚5周年，他大爆太太竟然忘記兩人木婚的日子：

❤️新婚五週年❤️

二零一八年四月三日

我同老婆嘅結婚日子

好搞笑早兩日我問佢

老婆五周年去邊食飯

佢呆一呆似唔記得左

我問佢似唔記得咗喎

佢話真係忙到唔記得

我心諗想跣我冇咁易

演技真係略為浮誇左

我問你想去邊度慶祝

佢冇所謂我靈機一觸

不如去食好啲自助餐

最後他帶了太太和女兒返回當年結婚場地慶祝，甚有意思：「去返我哋結婚嘅地方，琴晚一家食得好開心。去到仲見到結婚當日，幫我哋打點酒席高層，好開心啲回憶返晒嚟。」

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