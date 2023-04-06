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【隱形戰隊】林子善感恩首次參與女兒學校旅行　暖男爸爸：睇佢成長真係開心感恩

娛樂 11:37 2023/04/06

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

「廿四孝爸爸」林子善首次參與愛女學校旅行開心又感恩。

林子善在TVB熱播劇《隱形戰隊》飾演「女女」一角演出大獲好評，尤其日前一集《隱形戰隊》講到他得悉膝頭中槍致失去左腳真相的喊戲，盡騷真演技，連同劇演員兼好友馬國明也公開大讚他可以擔大旗，看好林子善可奪最佳男配角。

其實林子善也曾認當爸後較容易喊，人變得更感性。

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【隱形戰隊】林子善一場戲喊足成個鐘　愛妻暖爸：承擔家庭是我的責任

事實子善除是名出色演員，他在家庭中的角色更是一名廿四孝好爸爸兼老公。

在昨日（4月5日）他在社交平台記錄第一次與愛女去旅行的感受，一字一句感受到對「前世情人」滿滿的愛：

❤️一家去旅行❤️
同小乖乖第一次去旅行
感恩天氣好好涼爽冇雨
佢又好乖好聽玩得開心
辛苦晒學校嘅所有安排
每一位老師嘅細心照顧
由佢出世好似條蟲仔咁
到而家識行識走帶我跑
睇佢成長真係開心感恩
喺疫情工作量真係小咗
但換來可以成日見到佢
天比（畀）呢個安排真係好好
好多事情我哋唔能改變
但心態我哋係可以控制
生活一念天堂一念地獄
絕對係自己心理面創造
我哋一齊加油健康快樂
去面對珍惜每日嘅生活
❤️❤️❤️

最新影片推介：馬國明專訪

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超級愛妻號

此外，剛過去的周一（4月3日）是林子善與太太董佩欣結婚5周年，他大爆太太竟然忘記兩人木婚的日子：

❤️新婚五週年❤️
二零一八年四月三日
我同老婆嘅結婚日子
好搞笑早兩日我問佢
老婆五周年去邊食飯
佢呆一呆似唔記得左
我問佢似唔記得咗喎
佢話真係忙到唔記得
我心諗想跣我冇咁易
演技真係略為浮誇左
我問你想去邊度慶祝
佢冇所謂我靈機一觸
不如去食好啲自助餐

最後他帶了太太和女兒返回當年結婚場地慶祝，甚有意思：「去返我哋結婚嘅地方，琴晚一家食得好開心。去到仲見到結婚當日，幫我哋打點酒席高層，好開心啲回憶返晒嚟。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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