【星二代】鍾懿大解放「激嬲」爸爸鍾鎮濤？　Blythe讀英國名校曾揚言做明星

▲ 鍾懿「派福利」！

鍾鎮濤（阿B）與太太范姜的女兒鍾懿（Blythe），轉眼間已是18歲的少女，日前更玩「大解放」，事關她在社交平台公開自己身穿低胸上衣的相片，大方展現自己的好身材！

【阿B傷勢】鍾鎮濤台上仆倒後首公開現身 要行山杖獲太太范姜陪伴照顧

激嬲阿爸？

阿B與囡囡感情要好，阿B過往也會在社交平台上分享自己與女兒的溫馨合照，不過，阿B現時就未有對女兒的性感照「畀Like」，難度是不滿女兒的衣著過份性感？

鍾懿盡得范姜的真傳，二人同樣擁有美好的身段，范姜也曾笑稱兩母女像Twins呢！

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曾揚言要做明星

Blythe從小擁有表演天份，尤其在音樂方面甚有才華。她讀幼稚園參加校內歌唱比賽，當時已贏得兩個獎項，加上小時候已經常亮相阿B演唱會作演出，年紀輕輕已見慣大場面。

當在Blythe在11歲時，她揚言自己長大後要做明星，當時更以16歲開個人音樂會為目標。

2017年，Blythe與爸爸父女檔重唱《閃閃星辰》，阿B曾在TOPick訪問大讚Blythe在4名子女當中音樂天份最高，但從不強迫女兒入行。

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到英國升學

Blythe在去年正式在英國升學，首次離開父母在異鄉，鍾懿也留言表示很掛念媽媽：「I miss u mama」。

阿B夫婦曾分享Blythe獲英國King's College London（University of London）、University of Manchester及London Film Academy3間大學取錄，全部都是與電影有關的課程。

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