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【更年期】OL壓力大更年期提早報到 中醫解構更年期綜合症臨床症狀

健康 10:48 2023/04/06

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

現代職業女性壓力大，更年期提早問題愈見普遍，女士們應多加注意身心健康。「心煩、失眠、潮熱……」是幾年前一個關於更年期廣告的對白。盡管現今醫學昌明，但是工作壓力繁重，下了班仍要繼續「上班」照顧家庭，導致女性身心均嚴重虛耗，婦科問題日見嚴重，輕則痛經、月經不定期或量多等問題，重則不孕、閉經或提早更年期。因應更年期，身體會出現不同徵狀，皮膚亦有明顯變化。化粧雖能修飾面部皮膚，但身體內部調理才最重要。女性更年期多發生在50歲（亦有提早或延後5歲）。

從中醫角度來看，肝腎不足、氣滯血瘀者會較易提前出現更年期綜合症。而從西醫角度看，大腦皮層、垂體、性腺軸功能失調，子宮肌瘤而導致的內分泌失調等，均能提早更年期。提早更年期常與家族遺傳有關，而稟賦不足、長期負面情緒及壓力、內分泌功能紊亂、疾病，如惡性腫瘤等，也是成因。

更年期綜合症的臨床表現包括：停經一年或以上、潮熱、出汗、失眠、不能集中注意力、易倦或乏力、對生活和工作失去興趣、不開心或憂鬱、好哭、憋氣、易煩躁、緊張、激動、焦慮、頭痛、眩暈、頭腦或身體感壓力、身體感麻木或刺感、肌肉和關節疼痛、性慾減低。

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不少婦女會因更年期，而出現不同的皮膚問題，常見有皮膚瘙癢、黃褐斑及神經性皮炎等，主要成因：50歲的女性，天癸竭，腎氣漸衰，精血不足，陰陽失調，不能滋潤肝臟，肝失柔養，疏洩失常，以致情志抑鬱，煩躁易怒。由於肝腎皆虛，情志不暢，化火生風，風盛則癢，故出現皮膚瘙癢問題。中醫古語：「無風不作癢」，皮膚作癢主要都是因為風，而血熱、血虛、動志均能生風。

故此，治療皮膚瘙癢應以涼血活血、熄風止癢、疏肝解鬱為主，常用枸杞子、白芍、丹參、太子參等根據體質具體情況，進行調養。臨床上，一般會透過中藥改善體質，以減輕或延緩更年期的體質狀況。

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撰文 : 楊明霞中醫師

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