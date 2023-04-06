【女承父業】受飛機師爸爸影響追夢 女兒考到飛機師父女同飛︰勇敢突破舒適區

年青人一定要有夢，有夢才可以突破自己的界限，發揮無限的可能性。根據網媒《World Of Buzz》報道，今年37歲的女飛機師依雅娜就是最佳榜樣，她向大家證明只要努力、勇敢，甚麼都變得有可能。依雅娜父親是一位飛機師，當她告訴父親想當飛機師時，連父親也不看好，認為一個女子難以在男性佔多數的職業中有發圍，不過經過多年奮鬥，依雅娜現在已是亞航機長，在柔佛州擔任樞紐經理，也是名飛行教官，在行業中表現出色。

依雅娜接受網媒訪問時坦言，自己從小都沒想過要當飛機師︰「小時候，我與祖父母一起住，一直被家人的愛圍繞。直至到了16歲，我本來是文理科生，當時的志願是做工程師，但到了年底，腦中突然閃過當飛機師的念頭。」

依雅娜於是將這個夢想告訴父親納茲裡，但他當時不支持，因為他是飛機師，對這個行業十分了解，覺得女性人數在這個行頭很稀有，怕女兒難以立足。

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與父親飛行精神緊張

談到「如何加入一個男性佔多數的職業領域」，她表示非常感謝亞航給她和女同事機會，努力和實現新事物，她們的全男性導師在旅程中，對她也非常鼓勵和支持。截至目前，依雅娜已經和父親一起完成了5次飛行，包括兩次在A320上的副駕駛及一次是他的副駕駛，還有一次是在A330上的安全副駕駛。

她說第一次與父親飛行時，心情極度緊張與緊繃︰

我感覺到他在觀察和判斷我的一舉一動！他甚至評論說我的播報太快了，快得像火車’(“laju macam keretapi”)，他手是這麼說的。

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車依雅娜對夢想成為飛機師的年輕女孩說︰

勇敢起來！敢於與眾不同，走出你的舒適區。第一步是最難的，除非你嘗試，否則永遠不會知道自己的能力。

她也建議年輕人在申請飛行學校前要先做研究︰「如果想加入當地航空公司，必須加入當地飛行學校或申請當地航空公司(例如亞 航)的學員計劃。」 她更提醒大家，在海外取得駕照並不意味著可以立即在馬來西亞申請工作，可能要轉換换駕照，這會花費更多的錢。

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