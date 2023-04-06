【口罩令】港男3年來首度除口罩返工　女同事一見「嘩出聲」事主極傷感

▲ 港男3年來首度除口罩返工，女同事一見「嘩出聲」，事主極傷感。

口罩令撤銷至今已達一個月，日前就有打工仔在網上發帖，指自3月底起開始不戴口罩上班，怎知3年來首度除口罩回公司，女同事一見到他的樣子，即時對著他「嘩咗一聲」，更偷笑行開，令事主極為傷心。

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有網民上周一（3月27日）在「香港討論區」以《同事見到我嘩咗一聲》為題發帖，指公司在3月底放寬規定，讓員工可自行選擇是否戴口罩上班。事主在用完最後一個口罩存貨後，就開始除口罩上班。豈料一回公司，跟女同事講早晨，對方卻朝他「嘩咗一聲」，並且「陰陰嘴笑住」跟事主講一句早晨就行開。

其實事主本身有俗稱「哨牙」的齙牙問題。他為女同事的反應，感到受傷害，並稱「第一日除罩就咁，哨牙冇罪架」。而他又表示：

可能3年黎習慣咗冇人睇到自己個樣，突然間俾人笑真係自信心受創，都係戴返口罩算數。

帖文引來網民議論，有網民反指事主可以在口罩令期間箍牙，改善問題，惟事主回覆是出於經濟考慮：「我唔係唔想架，但冇咩多餘錢可以做，一箍就2到3年，冇咁多budget」。

事主又指，自己「識咗好多年班frd，由識我開始已經見過我排牙，習慣咗俾佢地得閒笑兩句，冇諗過第一日恢復正常生活就俾人笑」言談間顯示傷感。

有網民就安慰事主：「唔好理人」也有人直斥女同事的反應：「咁冇禮貌都有嘅」點擊睇更多留言：

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責任編輯：羅嘉欣