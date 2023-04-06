【傷風敗德】已婚幼師出軌多名學生爸爸　「媽媽聯盟」校門外拉橫額聲討

▲ 教壞細路。

作為老師應該以身作則，教導學生正確價值觀！內地一名已婚的幼稚園老師，竟然被爆出至少與3名學生爸爸有染，其中一名媽媽在家長群中質疑老師為何要破壞別人的家庭，更聯合起其他家長帶人到學校門口去拉起橫額聲討。另外又傳出女老師還在校外與其他男子有親密交往，而出軌期間更生下一子，孩子的生父成謎。

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內地浙江台州，一名學生家長，王同學的媽媽，發現自己丈夫與幼兒園的老師有不正當男女關係，王太在家長群中怒斥該名女教師，指她破壞學生的家庭，更稱手握很多女老師和自己老公的出軌證據，她揚言樂意分享她的老公和幼師偷情的資料給別人看，呼籲大家抵制這名女老師抵制這名女老師，事後該名女老師表示王太影響學校工作，還稱要報警，此舉將王太激怒了。

傳揭發事件後被家暴

王太遂聯合起其他家長到學校門口拉起橫額聲討女幼師，吸引大批人「食花生」。據知情人士透露王太會如此憤怒，有一部分原因，是因為當她發現她老公出軌幼師之後，被老公家暴，鬧到報警。

▲ 女幼師的照片。

另外有人傳出，這名人妻的女老師，在與多名學生爸爸出軌期間生下一名孩子，但老公長期在外做生意，也有鄰居指女老師與老公的感情已經破裂，已經分居，所以女老師的孩子不是老公，而是別人的種，不過也有人爆料指，女老師的丈夫已準備去做親子鑑定了。

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此外，有傳該女老師不僅跟學生家長搞在一起。而且還經常帶另外一個男的回家過夜。那個男的經常過來接走范老師。據說這個男的在車行工作，有錢多金，出手很闊綽。好像還送了一輛車送給這位老師。

事件引起大批網民「食花生」，有網民認為類似事件「經常發生」，早已見怪不怪。

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責任編輯︰王明芳