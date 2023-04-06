  • 27°C
香港時間 : 2023406日 (週四) 13:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【傷風敗德】已婚幼師出軌多名學生爸爸　「媽媽聯盟」校門外拉橫額聲討

親子 12:56 2023/04/06

分享：

分享：

熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

教壞細路。

作為老師應該以身作則，教導學生正確價值觀！內地一名已婚的幼稚園老師，竟然被爆出至少與3名學生爸爸有染，其中一名媽媽在家長群中質疑老師為何要破壞別人的家庭，更聯合起其他家長帶人到學校門口去拉起橫額聲討。另外又傳出女老師還在校外與其他男子有親密交往，而出軌期間更生下一子，孩子的生父成謎。

最新影片推介:

童學園
【童學園】大學未畢業已獲投行聘用　DSE狀元教一條捷徑打開iBank大門

內地浙江台州，一名學生家長，王同學的媽媽，發現自己丈夫與幼兒園的老師有不正當男女關係，王太在家長群中怒斥該名女教師，指她破壞學生的家庭，更稱手握很多女老師和自己老公的出軌證據，她揚言樂意分享她的老公和幼師偷情的資料給別人看，呼籲大家抵制這名女老師抵制這名女老師，事後該名女老師表示王太影響學校工作，還稱要報警，此舉將王太激怒了。

傳揭發事件後被家暴

王太遂聯合起其他家長到學校門口拉起橫額聲討女幼師，吸引大批人「食花生」。據知情人士透露王太會如此憤怒，有一部分原因，是因為當她發現她老公出軌幼師之後，被老公家暴，鬧到報警。

女幼師的照片。

另外有人傳出，這名人妻的女老師，在與多名學生爸爸出軌期間生下一名孩子，但老公長期在外做生意，也有鄰居指女老師與老公的感情已經破裂，已經分居，所以女老師的孩子不是老公，而是別人的種，不過也有人爆料指，女老師的丈夫已準備去做親子鑑定了。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

此外，有傳該女老師不僅跟學生家長搞在一起。而且還經常帶另外一個男的回家過夜。那個男的經常過來接走范老師。據說這個男的在車行工作，有錢多金，出手很闊綽。好像還送了一輛車送給這位老師。

事件引起大批網民「食花生」，有網民認為類似事件「經常發生」，早已見怪不怪。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【夫妻關係】驚揭丈夫出軌女同事甘願原諒　港媽自責︰生完小朋友身材走樣
12:26 2023/03/24
【夫妻關係】驚揭丈夫出軌女同事甘願原諒　港媽自責︰生完小朋友身材走樣
【兩性關係】嫌老婆無法生育出軌成功令小三懷孕 人夫欲帶私生子回家謊稱領養　
17:42 2023/03/28
【兩性關係】嫌老婆無法生育出軌成功令小三懷孕 人夫欲帶私生子回家謊稱領養　
【兩性關係】人妻和家姐同時懷孕 驚揭丈夫出軌3年同時播種
17:20 2023/03/29
【兩性關係】人妻和家姐同時懷孕 驚揭丈夫出軌3年同時播種

你可能感興趣

【夫妻關係】驚揭丈夫出軌女同事甘願原諒　港媽自責︰生完小朋友身材走樣
12:26 2023/03/24
【夫妻關係】驚揭丈夫出軌女同事甘願原諒　港媽自責︰生完小朋友身材走樣
【兩性關係】嫌老婆無法生育出軌成功令小三懷孕 人夫欲帶私生子回家謊稱領養　
17:42 2023/03/28
【兩性關係】嫌老婆無法生育出軌成功令小三懷孕 人夫欲帶私生子回家謊稱領養　
【兩性關係】人妻和家姐同時懷孕 驚揭丈夫出軌3年同時播種
17:20 2023/03/29
【兩性關係】人妻和家姐同時懷孕 驚揭丈夫出軌3年同時播種
出軌 夫妻之道 網絡熱話 結婚

最高瀏覽

【創造奇蹟】遊泰遭狠夫擁吻再推落懸崖　癱瘓孕婦3年後奇蹟站立走路
16:55 2023/04/05
【創造奇蹟】遊泰遭狠夫擁吻再推落懸崖　癱瘓孕婦3年後奇蹟站立走路
【星二代】姚嘉妮女兒罕有曝光獲讚仙氣美女　就讀星二代熱門基督教國際學校
16:45 2023/04/05
【星二代】姚嘉妮女兒罕有曝光獲讚仙氣美女　就讀星二代熱門基督教國際學校
【遊日注意】北海道滑雪場驚見人腳挖出女屍　揭30+女遊客疑滑雪失足遭活埋2個月
13:24 2023/04/05
【遊日注意】北海道滑雪場驚見人腳挖出女屍　揭30+女遊客疑滑雪失足遭活埋2個月