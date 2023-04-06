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【法言人】焦浩軒第三度演馬國明年輕版　焦仔感謝「金師爺」提早到現場提點

娛樂 11:00 2023/04/06

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

焦浩軒在《法言人》演馬國明年輕版。

馬國明、林夏薇、張頴康、黃嘉樂、何依婷、丁子朗等演出TVB新劇《法言人》，將接棒《女法醫JD》在下周一（4月10日）開始播出。

《法言人》圍繞規模偏小的施雷律師事務所，主角金秉信（馬國明飾）為「金牌師爺」，人稱金師爺，在律師樓中舉足輕重，與律師田佑（林夏薇飾）、大狀馬瑋雄（張頴康飾）及律師庾國棟（黃嘉樂飾），他們為「施雷」四大高手。

焦浩軒、羅毓儀、劉頌鵬及馮子亮演「施雷」四大高手年青版。

再演馬國明年輕版

《法言人》每集除穿插大小個案，並以金師爺、田佑家、馬瑋雄及廋國棟4人的友誼為故事骨幹。當年因為修讀法律系成為好友的他們，齊齊立志要做律師，可惜因為金師爺無辜捲入使黑錢案、加上家境等種種問題，最終放棄學業轉投律師行做師爺...

飾演4位主角大學生版的新演員分別為焦浩軒、羅毓儀（Yuki）、劉頌鵬及馮子亮，當中較為特別是焦浩軒，他今次是繼《白色強人》系列後再演馬國明年輕版。

（左起）馬瑋雄（劉頌鵬飾）、田佑家（羅毓儀飾）、金師爺（焦浩軒飾）、庾國棟（馮子亮飾）。

焦仔難忘手拖手踩單車

焦浩軒受訪時透露，今次已是第三次演馬明年輕版，並估計自己是因身高與感覺與馬明相像才獲得機會：「可能係乖乖仔感覺最相似。」

焦仔指，馬明有時會提早抵達拍攝現場，並給予他們四位年輕版演員有用意見：「通常係朝早拍年輕版，馬明佢哋就下午拍。佢有時會提早過嚟，睇吓我哋點演，提點吓我哋可以點樣做得更加似佢哋，主要係四個角色之間嘅默契。」

他透露最難忘是拍攝手拖手踩單車場口：「除咗手拖手，我哋仲要笑得好開心，但其實係好有難度，因為Yuki同Liam（馮子亮）好似踩單車經驗少啲，所以我哋其實好驚，又要好小心唔好撞，拍之前都試咗十幾次。仲有嗰日條路好短，我哋去到最尾其實唔夠位過，但我哋又要Keep住笑容踩住去，諗番起都幾得意。」

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