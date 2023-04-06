【嚇人癖好】同居2個月揭女友是「吸血殭屍」　自己月經自己飲

▲ 台灣有男網民意外發現女友不為人知的一面。

中醫一向來有「以形補形」的說法，不過，如果另一半是有飲月經的習慣卻未必人人可接受！台灣有男網民便苦呻，自跟女友同居後，竟意外發現女友私下有不為人知的「飲月經」習慣。面對此情此景，他直呼難以接受，因對他而言，「飲月經」與「吃鼻屎」是沒有分別。

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這位男網民在Dcard表示，與女友交往約1年半、剛同居2個月。事發當天他走進廁所時，看見女友拿著小杯飲著不知名東西，此時一股很濃的血味亦湧鼻而來，聯想到女友正值生理期，於是懷疑女友飲的是自己的「月經」。男網民其後從網上搜尋得知，那杯狀物原來叫「月亮杯」，於是忍不住直接將懷疑詢問，女友隨後竟大方承認會飲經血，坦言：

小時候有傷口，流血就喜歡舔，然後就一發不可收拾，喜歡各種血味。

男網民指，明白每個人都有自己的小癖好，但對於「飲月經」的行為，他卻覺得跟食鼻屎差不多，不但嘔心，亦感害怕，「我當下真的很怕她會不會為了血味把我解剖」，於是跟對方直言難以接受。不過，他強調與女友感情穩定，因此沒有分手打算，取而代之是，打算帶女友去看心理醫生，而女友亦同意這安排，且承諾會戒掉這習慣。

事件曝光後，不少網民表示十分驚嚇且噁心，「超噁心，這個比吃鼻屎嚴重好幾倍，經血的髒跟臭味比尿還噁」、「救命，月經不只是血味而已，比一般的血還臭很多」、「太噁心了，不覺得臭嗎？好奇原PO跟女友接吻會不會有陰影」、「我要瘋掉了很多細菌真的先不要」。

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責任編輯：羅嘉欣