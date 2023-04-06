【隱形戰隊】林凱恩捨身救郭子豪觸動人心　健美冠軍Arnold獲封喊戲擔當【有片】

▲ 郭子豪飾演的大力和林凱恩飾演的Pink婷最終陰陽相隔。

TVB劇《隱形戰隊》昨晚（5日）播出的一集觸動人心，除了故事悽美備受關注外，「大力」郭子豪和「Pink婷」林凱恩的演技亦獲得觀眾讚賞。

第23集《隱形戰隊》劇情講述Pink婷因為勇救大力而慘遭古天祥飾演的大Dee以刀刺死，大力和Pink婷最終陰陽相隔，不少觀眾都很不捨得Pink婷為愛犧牲。

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投入角色「爆肚」演出

「大力」郭子豪跟TOPick自爆部分對白是由他「爆肚」而成：「攬住佢喊臨尾有啲對白現場代入咗個角色自己講，有幾句我記得劇本冇監製都要咗，我都冇諗過。其實嗰幾句係周大力最真實嘅反應，本身想送佢去醫院，都冇得送，唔洗送了，嗰刻覺得生命好無常。」

他續說：「嗰種無助、痛心，最記得監製睇Mon時都有喊，成件事係真係好痛好痛，講返起都好痛。」

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仰慕劉穎鏇最愛林凱恩

大力是郭子豪入行以來戲份最重的角色，「事前有睇過好多戲，再傾談如何去演。他是個很戇直、純真嘅人，看見Tiff（劉穎鏇）咁有型，一個女士可以做到咁犀利嘅體能，佢又咁好打，好出於一個咁仰慕嘅心態，對Tiffany講嘢嘅方法同對Pink婷又好唔同。」

他談到大力和Pink婷的感情線，「Pink婷一直有留意佢，只不過可能細個冇咁嘅機會同佢相處，大個之後撞返發現有一個人竟然鍾意佢咁耐，被佢感動，先知道呢個係真正嘅愛。對Pink婷嘅處理手法同對住Tiff好唔同。」

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獲封喊戲擔當

郭子豪獲監製大讚是喊戲擔當，他亦很開心，「多謝林凱恩、導演，收到劇本後都有傾點樣演呢幾場戲，特別係喺鯉魚門石礦場先知道佢有咁多苦衷，原來佢入咗個組織做咗啲咁唔開心嘅事。嗰場戲有排過、諗過，去到現場啲走位、表情、情緒等，出嚟嘅效果我自己都好滿意。」

他很好多謝今次合作的台前幕後「我哋一齊好癲、好拼命地去做好每一場戲，好耐都未有試過呢種感覺，為咗場戲一齊去做好啲，超出本身嘅Work Load，即使之前已經好攰都會坐低傾場戲。」

他分享拍攝小趣事，「記得當日嘅小插曲就係我一喊就會流鼻水，滴晒落燈光師度，佢揸住塊發泡膠補光，點知現場好大風，吹晒啲淚水、鼻涕落佢度，佢都好專業，好想借呢個機會多謝佢。」

他透露：「做完嗰個Take監製都有喊，呢個係最大成功感，感染到現場觀眾和監製。」

讚林凱恩是好對手

郭子豪於劇中與林凱恩飾演一對情侶，他說：「林凱恩之前喺《食腦喪B》合作過，有啲綜藝有做過嘉賓所以係認識嘅，而拍攝之前我哋都會有溝通，傾嗰場戲點樣做。呢個對手好好，喺現場有畀到戲我，大家一齊睇下點樣再做好啲。」

負傷頂硬上

郭子豪於拍攝期間不幸受傷，「大家留意到有壞人砍落去時隻手受傷，因為道具槍嘅零件散晒，啲道具插咗落隻手度，止唔到血，一直滲住血，因為仲有好多戲未拍所以頂硬上。拍完之後好有成功感，冇諗過自己捱得到，頂硬上嘅時候情感戲都要做得好。」

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大力與Pink婷的幻想人生

如果大力和Pink婷成功逃走又會過怎樣的人生？

郭子豪代入角色說：「我相信Pink婷在世，大力一定會好愛好愛佢，亦都會有一個好浪漫嘅人生。我相信當刻嘅周大力會為咗Pink婷放棄一切，可能同佢去一個冇人嘅地方繼續生活落去，簡稱私奔。」

記者：梁樂欣、陳曉柔

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