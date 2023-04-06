【性感網紅】「北藝大女神」謝立琪騷「導彈胸」火辣爆燈　透視魚網裝赤裸人前

▲ 真係好震撼！

「北藝大女神」網紅謝立琪（Kiki）早前來到香港海邊拍攝寫真，因其中一套泳裝設計較為大膽，換上準備拍攝時即遭小朋友家長趕離場，更引起網上紛紛討論！

帖文甫出後，引起兩極反應，有些網民認為她的衣着會影響小朋友，有些人則認為在公眾地方拍照是每個人的權利。

不過事件沒有影響到Kiki的心情，她近日到澳門再往廈門，繼續在社交網大晒性感照片，火辣程度有增無減，而且，愈來愈挑戰性感尺度，令網民睇到呆！

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晒驕人上圍泳衣照

相中所見，Kiki在廈門時穿上泳衣坐在池邊，這套泳衣設計心口開窿，大晒「Big」爆上圍，認真波濤「胸」湧！

另一輯相，見她換上另一套泳衣上陣浸在溫泉中，除了繼續騷出「導彈胸」外，她更拉高泳褲的幼帶，險些下身走光。

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透視魚網裝上陣

另外，在澳門拍攝的照片，Kiki更穿上透視魚網裝在露台上大擺誘人甫士，在沒有打底下，就如赤裸人前，她僅以長髮及手臂遮擋三點，難怪不少網民留言指看得血脈沸騰，真的愈露愈勁！

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