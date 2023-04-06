【延續愛】家人隱瞞16歲少年腦出血亡　8旬嫲嫲死後與孫合葬終團聚

▲ 8旬嫲嫲死後與16歲孫子合葬，背後有感人故事。

內地有一對嫲孫感情好好，孫仔在16歲那年突發腦出血不幸離世，家人不想老人家承受白頭人送黑頭人之痛，決定隱瞞，欺騙老人家孫仔赴海外留學，嫲嫲相信並等待孫仔學成歸來成為醫生。嫲嫲隨後離世，家人決定嫲孫合葬團聚，同時支持器官捐贈，讓他倆共同遺愛人間延續愛。

綜合內地媒體報道，湖南長沙鳳凰山遺愛人間公益紀念陵園中，有一塊墓碑有2張照片，一位是青澀的少年，一位是慈祥的老人。墓碑刻著兩個人的名字，終年16歲的少年葉沙陵賽和終年81歲的唐端華，該處是一對嫲孫的合葬墓，背後藏有感人故事。

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16歲少年腦出血亡

16歲少年葉沙陵賽是位熱愛籃球的陽光少年，家人和朋友都喜歡叫他葉沙，他在2017年4月因頭痛送院，突發腦出血，搶救無效死亡。葉沙的夢想是成為醫生去拯救生命。家人為了實現兒子的夢想，決定讓葉沙遺愛人間，支持器官捐贈，他的心臟、肝、肺、腎臟和眼角膜捐出，讓7名等待移植的器官捐贈者受惠。其中5位受捐者組成籃球隊，取名「葉沙」，延續籃球夢。該球隊曾登上2019年國際籃聯籃球世界杯開幕，令不少人感動。

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葉沙讓人感動的事不只於此，他跟嫲嫲唐端華的深厚的感情亦賺人熱淚。葉沙爸爸提及，兒子是嫲嫲從小湊大，直到葉沙高中時，年事已高的嫲嫲才結束陪讀。而懂事的葉沙怕嫲嫲掛念自己，幾乎每星期都去探望她，並很喜歡吃嫲嫲煮的番茄炒肉。

嫲嫲死後與孫合葬終團聚

葉沙不幸離世，家人擔心年邁的嫲嫲無法承受，決定隱瞞死訊，騙說葉沙成績優秀被保送到美國讀醫學院，要很多年才能回來孝順老人家。同時，為怕嫲嫲看到照片掛念孫仔，家人把葉沙的照片藏起來。

善意謊言過了2年多，2020年2月25日，81歲的唐端華終究沒有等到孫仔。直至臨終，她仍相信葉沙海外讀書回來後會成為好醫生。

家人決定讓老人家同樣遺愛人間，捐出唐端華的眼角膜予器官輪候有需要者，以及捐出她的遺體供醫學研究。此外，家屬考慮到祖孫兩人感情深厚，為了讓她和孫仔繼續作伴，今年3月，家人將唐端華的一半骨灰撒入湘江，另一半骨灰與葉沙合葬，他倆不再孤單。

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責任編輯︰王明芳