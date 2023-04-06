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【偷開巴士】17歲青年涉華富邨擅駕城巴撞欄　自行報案求助

社會 11:23 2023/04/06

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

香港仔華富（中）巴士總站發生懷疑偷巴士案。（資料圖片）

香港仔華富（中）巴士總站今（6日）發生懷疑偷巴士案。凌晨1時許，警方接獲一名17歲少年報案，指自己登上一部停泊在香港仔華富道55號巴士站的巴士，嘗試駕駛後撞欄。

該名少年試圖進入駕駛室並解除手掣，惟未啟動引擎即鬆開手掣，引致巴士溜後，撞倒路邊鐵欄。他其後自行報案求助，其父亦接報場了解事件。事件中，巴士左邊車頭損毀，無人受傷。

事發後，少年自稱為「巴士迷」，因一時興起，企圖駛走巴士。警員到場調查後，以涉嫌「擅自取去交通工具」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」及「駕駛時沒有第三者保險」罪拘捕該少年，他正被扣留調查。

本報向城巴企業傳訊部查詢，發言人表示，全線車隊的識別車長身份專用系統充份發揮作用，以致巴士引擎未有被不恰當啟動，又指城巴對於企圖擅自取去巴士的不當行為深表遺憾，呼籲「巴士迷」切勿以身試法，並會全力配合警方調查。

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責任編輯：李梓𨭎

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