【內地團】業界稱洋紫荊號團餐反應正面　下周再營運三日

▲ 洋紫荊號下個星期三至五（12至14日）繼續試行三日。（林宇翔攝）

為舒緩土瓜灣、紅勘一帶內地平價旅遊團聚集的情況並減少對當區的影響，「洋紫荊維港遊」觀光船餐廳昨日（5日）起一連三日停泊在觀塘汽車輪渡碼頭為內地旅行團提供午膳服務。「洋紫荊維港遊」觀光船餐廳營運總監葉定國今日(6日)於電台節目表示，下個星期三至五（12至14日）繼續試行三日。香港旅遊促進會總幹事崔定邦指亦有其他區內酒樓表示願意協助接待內地團，希望能找到「長治久安」的解決辦法。

葉定國表示，「洋紫荊號」將會與下個星期三至五繼續試行三日。他指，昨日首日運行基本順暢，對於內地團的遊客來說維港遊是一個新鮮項目，在船上用餐他們也感到開心。不過他亦表示，第一日登船共有三個旅行團，人數在五十人左右，比他預期中燒，可能與近日入境香港的遊客數目減少有關。

他稱，觀光船餐廳已經經營多年，船上本身配備廚房，可以根據登船遊客數目製作餐食，較為靈活。葉定國指，觀光船午餐最多可以做兩輪，第一輪時間由中午12點至12點45分，第二輪由中午1點半至下午2點15分。船上共有32張枱，最多可以容納300多人。他指，以往都有遊客在船上用餐，不過通常做晚市較多，今次為緩解九龍城區內地團聚集的壓力而改為中午運營，停靠地點也由原本的北角的東渡輪碼頭轉到觀塘。他表示由於船身較大，所以希望政府之後能准許他們在更多碼頭停靠。

崔定邦指，雖然觀光船的團餐比起一般酒樓價格有所上漲，不過他預計升幅約為20元左右，稱「可以負擔到」。同時他表示，有收到消息稱其他區內的一些酒樓亦表示願意協助接待內地團遊客。而近期遊客數目較少，所以土瓜灣和紅勘區內內地團聚集的情況不算嚴重，但希望能找到一個辦法「長治久安」。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：解青羽