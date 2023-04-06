【食用安全】港女酒樓食花蛤食物中毒 拆解4種貝類中毒症狀

▲ 進食貝類容易出現「下痢性貝類毒素」。

衞生防護中心表示，兩名食客於東涌東薈城名店倉7樓「花甲年華」進食花蛤後，出現下痢性貝類毒素中毒，兩人求醫後情況穩定，無須入院。

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根據食物安全中心資料顯示，由於貝類是濾食性生物，容易攝取水中的毒藻，因此進食受藻源毒素污染的貝類，可導致中毒。當中貝類中毒可分為4大類別:‧麻痺性、下痢性、神經性及失憶性。

麻痺性貝類中毒是能致命的綜合症，症狀主要為神經受損，且發病迅速。其症狀包括刺痛、麻木、口部周圍感到熾熱、失調、發燒、出疹和踉蹌等。這些症狀會維持好幾天，接着便會自然康復。然而，有些嚴重的個案會在進食有毒貝類後 24 小時內出現呼吸系統停頓的況。

4種貝類中毒主要症狀：

麻痺性貝類中毒:刺痛、麻木、口部周圍感到熾熱、失調、發燒、出疹和踉蹌等。

下痢性貝類中毒:腹瀉、噁心、嘔吐、發冷、腹部出現中度至劇烈的痛楚及痙攣。

神經性貝類中毒:面部肌肉刺痛、冷熱感覺逆轉、心動徐緩及瞳孔擴大等。

失憶性貝類中毒:嘔吐、腹部痙攣、腹瀉及頭痛，尤其會導致短暫喪失記憶力。

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責任編輯：羅嘉欣