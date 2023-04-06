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【KO陽痿】長飲1物恐損「雄風」　醫生 : 致精子量下降及影響精子活力

醫生診症室 15:43 2023/04/06

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

長飲1物恐損「雄風」　醫生 : 致精子量下降及影響精子活力

台式飲品在香港大行其道，但小心過量攝取隨時有損雄風！有醫生便指出，高糖飲品有機會導致精子質量下降，影響精子活力，建議平常應少喝，或改喝無糖飲品。

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【活得健康啲】李琳琳患3期大腸癌從容面對生死　感激愛妻號姜大衛貼心陪抗癌

台灣泌尿科醫生戴定恩於Facebook表示，每次聽到同事訂飲品外賣，其實也會忍不住想飲，但只要想到可能會以「雄風」為代價，便立即盡量克制飲含糖飲料的次數，他提醒「含糖飲料無論是使用果糖、砂糖或蔗糖，只要是精製糖都會造成身體負擔」。

戴定恩進一步解釋，過量攝取糖分，不僅會讓胰島素過度運作，更容易導致肥胖或代謝症候群，長期更可能使睪固酮濃度下降，導致精子量下降、影響精子活力，影響男性生殖功能。因此，他建議平常應少喝或喝無糖飲料。

戴定恩指出，陰莖勃起的3大要素是男性荷爾蒙（睪固酮）、神經及血管。睪固酮使男性有性慾，大腦下達指令後經由神經傳導，再使陰莖血管充血、勃起，最重要的就是「吃好 、睡好、 多運動」，並遠離高脂、高糖份食物，才是保健生殖功能的不二法則。

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責任編輯：羅嘉欣

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