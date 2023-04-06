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【樓宇保養】何志偉：業主欠缺儲錢維修、保養樓宇習慣　或須商討立例規管

社會 12:22 2023/04/06

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市建局總監何志偉（右）。（市建局圖片）

近日，市建局指香港欠缺成熟的樓宇保養文化，呼籲業主及早關注樓宇復修工作。市建局總監何志偉今日（6日）在電台節目表示，業主對樓宇保養的認知不足，缺乏有關儲備及安排，表示會加強宣傳推廣工作，或考慮立例規管，致力推動落實「預防性維修」的新模式。

市建局總監何志偉今日（6日）在電台節目表示，大部分業主對樓宇復修的關注不足，缺乏儲錢進行樓宇維修及保養的習慣，並以購買車輛為例，車主每年都會進行車輛保養維修，不會留待出現破爛情況，才進行保養。他又指，新加坡規定住宅樓宇需每10年進行1次結構檢驗，但香港缺乏有關法規，並非強制性，業主便會一直拖延，可能在樓宇落成30年後才檢驗1次，但年期越長會涉及越高昂的費用，業主屆時又未必足以負擔。

另外，煥然懿居二期預計在今年第3季起接受申請，何志偉指項目會作為試點，在制訂大廈公契階段加入條款，要求業主為樓宇制訂定期檢驗及維修保養計劃，規管他們自入伙，便制訂定期保養計劃及財政儲備方案，推動落實「預防性維修」的新模式。

何志偉表示，市建局未來會加強有關推廣及宣傳工作，並視乎成效，再調查業主的態度有否改變。他亦舉例指，如業主抱著未必長期持有樓宇的心態，將維修保養責任推諉給下一任業主，社會便有需要商討立例規管的必要。

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記者：梁凱婷

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