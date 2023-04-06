【移英生活】大女詠渝18歲生日感慨萬分　林子博承諾一直守護

▲ 林子博的愛女詠渝日前18歲生日。

前TVB娛樂新聞台主播林子博前年8月帶同一對子女移民英國，身兼母職的林子博期間經歷過不少挫折，一家三口現在總算安定下來。

日前兒童節，林子博大女林詠渝迎來18歲生日，林子博在社交平台分享為愛女慶生的照片和片段，這位暖爸更送上《給18歲女兒的說話》的一封信給詠渝。

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從片段所見，林子博送上一部I phone給女兒作為生日禮物，詠渝收到禮物時興奮大叫，另外詠渝更開心地切生日蛋糕。

而林子博更撰寫「給18歲女兒」的信，他謂「18」是法定的年齡數字，代表已經成年。往後的所有行為，社會不會再對你有「心智未成熟」的包容，所有決定都受到社會法律的規管，不能隨便行差踏錯！

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不捨放手女兒

不過女兒在林子博心裡永遠是小孩子，當中他寫道：

只有屋企這個小家庭，還會當你小孩般看待。

即使你已有成人身份證，屋企還會繼續包容你作為子女專屬嘅任性！

即使在外發生任何事，屋企亦會繼續永遠成為 你撒嬌嘅避風港。

林子博說到社會世途險惡，社會上不同階層不同背景、比你年長、人生經驗比你豐富 的人多的是，有人會為求達到目的不擇手段，為自身利益各出奇謀、威逼利誘，對別人作出種種傷害，身為父親的他承諾會永遠守護着愛女詠渝，他寫道：

尤其剛投身社會嘅年青人，更成為被欺騙嘅目標。

所以，始終我作為一個爸爸，我真係冇你媽咪嗰種對女兒「放手」嗰份勇氣。但我會承諾，我一直會在旁陪住你成長，只要你不嫌棄，往後的道路無論平坦與崎嶇，我都會一直陪伴着，守護着！

詠渝～生日快樂！

▲ Shirley在天國繼續守護家人。（取自facebook）

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母兼父職照顧子女

林子博愛妻於三年前因癌病離世，他跟子女移民英國後，起初於工作、住屋和搵找學校也遇上困難，現在已雨過天晴，早前一家三口更遷入兩層高獨立洋房。

而大女詠渝已適應當地的校園生活，令林子博倍感放心，上年子博「神隱」4個月沒有拍片上網，原來是專心陪子放暑假。

去年11月，子博將詠渝於學校表演跳舞的片段上載IG，只見在台下欣賞的子博大為感觸，當中他表示：「雖然呢一年適應英國生活唔容易，但今日去詠渝學校睇佢演出之後，見佢喺舞台上表演時流露出嘅快樂同自信！回想過去一年所面對嘅困難，真係乜都已經抵返晒！絕對值得！#你快樂就好 #向夢想進發。」

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