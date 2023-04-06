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【差餉地租】4月至6月徵收差餉/地租通知書已出　最遲4月28日前交

社會 11:50 2023/04/06

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市民須於今年4月28日或之前繳交4至6月差餉。（資料圖片）

差餉物業估價署今（6日）表示，已經發出今年4月至6月季度徵收差餉及／或地租通知書，市民須於今年4月28日或之前繳交。

通知書上金額已計算差餉寬減，每個物業以1,000元為上限。如差餉寬減有餘額，將不能用以抵銷任何未繳差餉。寬減亦不適用於地租。

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市民繳交差餉及地租，可：

  • 利用銀行自動轉帳或電子繳費方式（例如繳費靈、銀行自動櫃員機、轉數快或互聯網）
  • 上載電子支票／電子本票到「電子支票支付」網站
  • 將劃線支票郵寄香港告士打道郵政局郵政信箱28000號庫務署收（請注意，郵資不足的信件將不獲接收）
  • 前往任何一間郵政局或指定的便利店繳交。

如市民遲交會加徵5%附加費，若在最後繳款日期後六個月仍未繳交，逾期未繳的款額（包括5%附加費）將再被加徵10%附加費。

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記者：李梓𨭎

 

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