【燈火闌珊】周漢寧感謝張姐無私教導　張艾嘉盼港片重現百花齊放

▲ 張艾嘉和周漢寧對港片都有熱誠。

張艾嘉憑主演的港片《燈火闌珊》，去年奪金馬獎最佳女主角，亦是今屆香港電影金像獎影后熱門，戲中她矢志繼承亡夫的霓虹光管工場，喻意要珍惜城市流逝的文化。

而能演能導的張艾嘉，近年常跟年青世代合作，像今次跟影壇新人周漢寧亦滿有火花，她坦言希望港片能再拾過去百花齊放的創意。

張艾嘉（張姐）投身電影行業超過半世紀，擔任過不同崗位，女主角獎也拿過多次，對於獎項，她抱平常心看待，同時亦享受當中的喜悅。

「現時獎項的意義，是給其他人看，我入行50年，做好每一部戲只是本份，得獎與否是運氣，只要能有份參予，我也會出席支持，金馬獎那晚，有很多人來恭賀我，看到別人開心，比我自己得獎是更開心。」

▲ 周漢寧貼心為張艾嘉造出有S字的光管相贈，寓意對方是「Super Woman」。（攝影:黃建輝)

張姐坦言，現時有機會跟新一輩導演和演員合作，有感到此年紀，還是能被年青人認同，已感到十分感恩。

主動跟年青人溝通

現年27歲的周漢寧，從演藝學院畢業，由電視劇起步至成為影壇新人，覺得每一步都是學習機會，能跟張艾嘉這種資歷的前輩合作，更是獲益良多。在《燈火闌珊》中他是一名光管學徒，跟接手工場的張艾嘉，由陌生至漸漸了解，跟戲外二人的相處經過也十分接近。

周漢寧笑道：「我不敢講自己成了張姐朋友，最初見面，都有點擔心如何相處，但她很樂意跟我溝通，包括肯聽我講冷笑話，過程中是漸漸投入演出，最記得有場我們首次相遇的戲，原本是一人一句對白，張姐提議不如我可以講多一點，增加那場戲的感覺，導演亦都接受，我覺得這種演員的互動，比單純跟劇本去做，更有新鮮感。」

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張艾嘉認同道：「我明白年青演員初初見我，可能會有點驚，所以自己要更主動，令他們放鬆，我都只不過是普通人，如果有對手戲，大家沒有默契便很尷尬，可能我也是導演，知道跟演員溝通的重要，以前我寫劇本時，會註明演繹的情緒，現在都不會了，因為演員應該自己去感受，才作出適當的發揮，這樣才會好看。」

努力保育港片精神

電影以霓虹光管象徵文化保育，自80年代起已參演不少經典港片的張艾嘉，坦言香港電影的精神同樣值得承傳下去。「我初來香港拍戲時，正值電影界黃金年代，由大導演李瀚祥、許鞍華，至新藝城電影都參演過，當然現在社會已改變，也不能回到過去，因此只能盡自己能力，去演出更多優秀的作品。」

▲ 張艾嘉和周漢寧因合作《燈火闌珊》成為亦師亦友。（攝影:黃建輝)

她語重心長稱：「最近我參予了電影發展基金策劃的首部劇情片的一部電影，我跟新導演講你盡情去寫想講的內容，亦不要重覆以往別人做過的，因為香港電影以前就是這樣百花齊放，新一代也要有這份勇氣，去拍出不同的類型，而我今年最大的任務，就是要努力搵錢，然後去支持這部作品。」

身為新一代的周漢寧，同樣熱血表示：「以前港產片真是有好多不同類型，到我入行時，最常聽到是港片已不復輝煌，我不知自己可以做甚麼，只能做好演員本份，默默為這行付出。」只要有燈就有人，每人都做好自己崗位，努力必定有回報。

最新影片：馬國明專訪

化粧：Chris Lam （周漢寧）

髮型：Anthony Wong（周漢寧）

場地：Studio Meta

記者：陳家昌

