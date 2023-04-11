【文武雙全】資優教育學苑揉合中日武術文化新課程 兒童練雙節棍學品德

小朋友的課餘活動中，除了正規的運動項目外，武術近年也十分熱門，小朋友練武強身健體之餘，亦可以鍛鍊武德及了解中、日文化，一舉三德。香港資優教育學苑近日為了培育資優學員的全人發展，今個學年將文化融合武術新辧兩個課程，引領資優學生走進中國及日本的武術殿堂，了解中、日武術文化的精髓。

雙節棍棍道

過往中國武術啟發無數中外的作家與電影工作者，以中國武術作為題材的文學、影視作品風靡全球。學苑舉辦的「從雙節棍看中國武術文化與新興運動的演變」課程探討中國武術發展、古代中國對人體經脈筋骨的認知，分析武俠小說與武術之異同，課程設專題討論雙節棍於武術及香港電影文化舉足輕重之處。

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學員在課堂舞動海綿雙節棍，練習由簡單換手至快速舞花動作，課程亦滲入培養學生品德要素，師生及同儕互相作揖敬禮，抱着虛懷若谷態度接受師傅指導，同儕間互相勉勵，挑戰高難度動作，攜手進步。部分學員在5節課堂已練得純熟，學苑有見及此增設延伸課程，讓具潛質的學員將來成為雙節棍表演者，有機會在學苑15周年活動上獻技。

▲ 學員學習單手雙節棍招式「撥浪鼓」。

新興「護身道」

另一個課程「日本文化—武士之道」，則從日本武士在日本歷史的地位切入，進而探討武士修錬之路。日本武士從道場開始習劍，道場文化注重禮儀，由衣着、坐立姿態、走路方式、持劍方式以至與師傅溝通皆有嚴謹規範。

學員在課程中，體驗日本道場禮儀，學習運用海綿仿真刀的新興運動「護身道」，跟隨護身道五段師傅日語指令反覆練習基本劍術動作，體會日本武士道場學習劍術的環境。護身道規則為一擊勝負，學員在對戰比試中，深切感受古代武士決鬥，生死一線之緊張感。

課程加入教導學員處理壓力，如臨大敵，仍能心如止水的情緒控制技巧。護身道特色是有長刀、短刀、雙刀等混合兵器對戰，資優學生展示出非凡思考能力及創意思維，分析各種兵器之優劣及剋敵制勝方法，切磋砥礪。

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